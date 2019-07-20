Как проголосовать на выборах в Раду: памятка для избирателей

21 июля в Украине состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду. Українські Новини напомнят, как правильно проголосовать.

Кто имеет право голосовать на выборах



Право голоса на выборах имеет любой дееспособный гражданин Украины, достигший 18-летнего возраста. Чтобы реализовать это право, он должен быть внесен в Реестр избирателей Украины и приписан к определенному избирательному участку.

Каждый гражданин может проверить на сайте Государственного реестра избирателей, включен ли он в реестр, корректно ли записаны в реестре его личные данные (при несовпадении паспортных данных и данных реестра вам могут отказать в праве проголосовать), к какому избирательному участку гражданин приписан.



Где и когда голосовать



Избирательные участки открываются 21 июля в 8:00 утра и закрываются в 20:00.



Граждане имеют право голосовать на участках, к которым они приписаны. В случае, если человек по уважительным причинам не имеет возможности проголосовать на этом участке, он должен позаботиться о "временной смене места голосования без изменения избирательного адреса". Прием заявлений по данной процедуре закончился 15 июля.



Как голосовать на выборах



Чтобы получить бюллетень, вы должны явиться на избирательный участок с документами: паспортом, военным билетом (для военнослужащих) либо временным удостоверением гражданина Украины (для тех, кто недавно получил украинское гражданство и соответствующее удостоверение).

Представитель комиссии обязан дать вам два бюллетеня: один для голосования по партийным спискам, второй – на мажоритарном округе. (Это не касается граждан, сменивших адрес голосования со сменой округа).



Голосовать необходимо лично, исключительно в кабинке для голосования, без присутствия в ней посторонних лиц. Категорически нельзя фотографировать собственный заполненный бюллетень либо бюллетени других граждан. Фотографировать на участке без специального разрешения комиссии вообще нельзя. Также категорически нельзя агитировать.



Напомним, ранее полиграфкомбинат "Украина" показал, как будет выглядеть избирательный бюллетень.



Ранее ЦИК зарегистрировал 21 партию и больше трех тысяч кандидатов на выборы в Раду.



Тем временем в полицию поступило более 1,4 тысячи сообщений о нарушениях в избирательном процессе.





