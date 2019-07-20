После жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание: прогноз погоды

В Украине на выходных, 20 и 21 июля, будет жаркая погода с дождями и грозами. А во вторник, 23 июля, похолодание снова вернется.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко

"Дождь - завтра, 20 июля. Похолодание - во вторник, 23 июля. Это то, на что стоит обратить внимание киевлянам", - отметила она.

20 и 21 июля в южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей ожидается +27+32 градуса.

На Западе и Севере ожидается +24 +29, местами до 30 градусов.

Кратковременные дожди с локальными грозами пройдут в западных, северных областях, еще в субботу дотянет в отдельные районы Винницкой и Одесской области.

Также в эти дни будет солнечно.

В Киеве в субботу ожидается преимущественно сухая погода, возможен небольшой кратковременный дождь, днем +​​25+27 градусов.

В воскресенье в столице вероятность дождя выше, но и теплее, до +26+29 градусов.

В понедельник синоптическая ситуация существенно не изменится, на юге жара даже усилится.

А вот во вторник северный ветер снова принесет ощутимое похолодание.

Карты из страницы Facebook Наталки Диденко

Напомним, ранее синоптики сделали предварительный прогноз погоды в Украине на три месяца.

14 июля в некоторых районах Киева из-за сильного дождя затопило улицы. В этот день в столице было зафиксировано рекордное количество осадков.