После жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание: прогноз погоды

В Украине на выходных, 20 и 21 июля, будет жаркая погода с дождями и грозами. А во вторник, 23 июля, похолодание снова вернется.\r\nОб этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко\r\n"Дождь - завтра, 20 июля. Похолодание - во вторник, 23 июля. Это то, на что стоит обратить внимание киевлянам", - отметила она.\r\n20 и 21 июля в южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей ожидается +27+32 градуса.\r\nНа Западе и Севере ожидается +24 +29, местами до 30 градусов.\r\nКратковременные дожди с локальными грозами пройдут в западных, северных областях, еще в субботу дотянет в отдельные районы Винницкой и Одесской области.\r\nТакже в эти дни будет солнечно.\r\nВ Киеве в субботу ожидается преимущественно сухая погода, возможен небольшой кратковременный дождь, днем +25+27 градусов.\r\nВ воскресенье в столице вероятность дождя выше, но и теплее, до +26+29 градусов.\r\nВ понедельник синоптическая ситуация существенно не изменится, на юге жара даже усилится.\r\nА вот во вторник северный ветер снова принесет ощутимое похолодание.\r\n\r\nКарты из страницы Facebook Наталки Диденко \r\nНапомним, ранее синоптики сделали предварительный прогноз погоды в Украине на три месяца.\r\n14 июля в некоторых районах Киева из-за сильного дождя затопило улицы. В этот день в столице было зафиксировано рекордное количество осадков.