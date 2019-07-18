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18 липня 2019, четвер, 17:02 18
Фінанси 2019-07-18T18:00:03+03:00
Українські Новини
Гривня різко обвалилася на міжбанку

Гривня різко обвалилася на міжбанку

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Після того, як гривня на міжбанку після зниження знову перейшла до зростання, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер знизився на 19 коп. до 26,05 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,79-25,84 UAH/USD, потім котирування почали зростати й досягли рівня 26,05-26,08 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,05-26,07 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 6,02% з 27,72 UAH/USD до 26,05 AH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, долар завмер, а євро підскочив в обмінниках 18 липня.

Тим часом НБУ очікує транш $2 млрд від МВФ за новою програмою в цьому році і підвищив прогноз зростання ВВП до 3% в 2019.

Також готівки в обігу стало менше на 6,4 млрд гривень.

Крім того, в НБУ відповіли на звинувачення у використанні на 1 000 гривень неліцензійного шрифту, а нелегальних обмінників стало більше.

Також гривня може побити нові рекорди: чого очікувати українцям.

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