Гривня різко обвалилася на міжбанку

Після того, як гривня на міжбанку після зниження знову перейшла до зростання, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер знизився на 19 коп. до 26,05 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗ їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,79-25,84 UAH\/USD, потім котирування почали зростати й досягли рівня 26,05-26,08 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,05-26,07 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 6,02% з 27,72 UAH\/USD до 26,05 AH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар завмер, а євро підскочив в обмінниках 18 липня.\r\nТим часом НБУ очікує транш $2 млрд від МВФ за новою програмою в цьому році і підвищив прогноз зростання ВВП до 3% в 2019.\r\nТакож готівки в обігу стало менше на 6,4 млрд гривень.\r\nКрім того, в НБУ відповіли на звинувачення у використанні на 1 000 гривень неліцензійного шрифту, а нелегальних обмінників стало більше.\r\nТакож гривня може побити нові рекорди: чого очікувати українцям.