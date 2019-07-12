В НБУ ответили на обвинения в использовании на 1 000 гривен нелицензионного шрифта

Национальный банк отрицает, что на банкноте 1 000 гривен использован нелицензионный шрифт.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Согласно ему, распространенная в социальных сетях и СМИ информация об использовании на банкноте номиналом 1 000 гривен, представленной Национальным банком 25 июня и планируемой к выпуску в обращение на 25 октября текущего года, якобы нелицензионного шрифта не соответствует действительности.

Одной из особенностей дизайна гривневых банкнот является то, что все изображения на банкнотах являются авторской графикой.

Указывается, что художники, работающие над их дизайном, не используют готовые рисунки или шрифты - они собственноручно создают векторные графические элементы дизайна, в том числе и буквенную надпись номинала банкноты.

Использование авторских произведений вместо готовых продуктов предусмотрено для обеспечения высокого уровня защищенности банкнот, поскольку подделать авторское изображение сложнее, чем скопировать готовое.

В процессе создания графических изображений для дизайна банкнот - как рисунков, так и надписей - художники изучают соответствующую графическую информацию из открытых источников, после чего создают собственное творение с добавлением авторского видения тех или иных элементов.

Соответственно, частичное совпадение отдельных элементов на банкноте с изображениями в открытых источниках может быть связано с творческой обработкой публично доступных материалов.

В НБУ подчеркивают, что ни один из элементов на банкнотах не является копией готовых продуктов.

Национальный банк просит СМИ воздержаться от распространения субъективных утверждений и некорректной информации о вероятном использовании нелицензионного шрифта на банкноте номиналом 1000 гривен.

Как сообщали Українські Новини, в Украине также появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен.

17 декабря 2018 Нацбанк выпустил сувенирную неплатежную банкноту "Сто гривен".