Доллар замер, а евро подскочил в обменниках: курс наличных валют на 18 июля

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 17 июля на 0,29 коп. до 26,1036 UAH/USD, курс покупки - на 0,97 коп. до 25,7652 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 2,22 коп. до 28,8179 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,53 коп. до 29,3573 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,7652 26,1036 28,8179 29,3573 3,67 4,22 Максимальный 25,9400 26,4000 29,0600 29,7000 4,06 5,00 Минимальный 25,4000 25,9300 28,0000 29,1500 2,50 4,08

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июля, на 0,20 коп. до 25,8621 UAH/USD.

Аналитики прогнозируют, что доллар имеет все шансы до 20 июля на то, чтобы колебаться ниже психологической отметки.

А в МВФ подсчитали, что курс доллара США значительно завышен.