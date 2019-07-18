Доллар замер, а евро подскочил в обменниках: курс наличных валют на 18 июля

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 17 июля на 0,29 коп. до 26,1036 UAH\/USD, курс покупки - на 0,97 коп. до 25,7652 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 2,22 коп. до 28,8179 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 2,53 коп. до 29,3573 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,7652\r\n26,1036\r\n28,8179\r\n29,3573\r\n3,67\r\n4,22\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,9400\r\n26,4000\r\n29,0600\r\n29,7000\r\n4,06\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,4000\r\n25,9300\r\n28,0000\r\n29,1500\r\n2,50\r\n4,08\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июля, на 0,20 коп. до 25,8621 UAH\/USD.\r\nАналитики прогнозируют, что доллар имеет все шансы до 20 июля на то, чтобы колебаться ниже психологической отметки.\r\nА в МВФ подсчитали, что курс доллара США значительно завышен.\r\n