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17 июля 2019, среда, 16:55 40
Финансы 2019-07-17T16:59:04+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке после снижения снова перешла к росту

Гривна на межбанке после снижения снова перешла к росту

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 13 коп. в среду укрепился на 7 коп. до 25,86 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,79-25,84 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 25,84-25,88 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,86-25,88 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 6,70% с 27,72 UAH/USD до 25,86 AH/USD.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился на 3 коп. до 25,80 UAH/USD.

Тем временем в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 16 июля на 6,72 коп. до 26,1029 UAH/USD, курс покупки - на 7,71 коп. до 25,7826 UAH/USD.

До 20 июля, считают аналитики, доллар имеет все шансы на то, чтобы колебаться ниже психологической отметки.

Кроме того, годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз Нацбанка.

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