Гривна на межбанке после снижения снова перешла к росту

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 13 коп. в среду укрепился на 7 коп. до 25,86 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,79-25,84 UAH\/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 25,84-25,88 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,86-25,88 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 6,70% с 27,72 UAH\/USD до 25,86 AH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился на 3 коп. до 25,80 UAH\/USD.\r\nТем временем в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 16 июля на 6,72 коп. до 26,1029 UAH\/USD, курс покупки - на 7,71 коп. до 25,7826 UAH\/USD.\r\nДо 20 июля, считают аналитики, доллар имеет все шансы на то, чтобы колебаться ниже психологической отметки.\r\nКроме того, годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз Нацбанка.