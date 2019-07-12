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12 липня 2019, пʼятниця, 13:02 9
Політика 2019-07-12T13:45:38+03:00
Українські Новини
У Зеленського вивчать скорочення депутатського корпусу

У Зеленського вивчать скорочення депутатського корпусу

Президент Володимир Зеленський. Фото прес-служби
Президент Володимир Зеленський. Фото прес-служби

Після відповіді Володимира Зеленського на петицію про відставку Арсена Авакова Президент висловився з приводу перспектив скорочення депутатського корпусу Верховної Ради: дане питання вивчить комісія з питань правової реформи.

Про це йдеться у відповіді Президента Володимира Зеленського на петицію про зменшення кількості депутатів до 100, передають Українські Новини.

"Враховуючи те, що скорочення кількості народних депутатів України має як позитивні, так і негативні наслідки, вирішення питання про зменшення конституційного складу Верховної Ради України вимагає зваженого, ґрунтовного аналізу та наукового підходу", - сказано в ньому.

Зокрема Президент зазначає, що склад парламенту з 450 депутатів - це навантаження на державний бюджет, але така кількість обумовлена чисельністю населення, кількістю виборців і виборчою системою.

"Зміна конституційного складу Верховної Ради України пов'язана з необхідністю внесення змін до статті 76 Конституції України, вивчення даного питання буде здійснюватися Комісією з питань правової реформи", - йдеться у відповіді.

Зеленський створив таку комісію як консультативно-дорадчий орган при Президентові замість Ради з питань судової реформи та Конституційної комісії 21 червня.

Серед пріоритетних напрямків роботи комісії - підготовка та подання главі держави пропозицій щодо внесення змін до Конституції.

Як повідомляли Українські Новини, у день своєї інавгурації Зеленський розпустив Раду нинішнього скликання і 21 липня відбудуться позачергові парламентські вибори.

11 липня Верховна Рада прийняла новий виборчий кодекс, після чого депутати попрощалися з парламентом: заспівали гімн України і сфотографувалися на пам'ять.

На парламентських виборах-2019 буде 21 партія та більше трьох тисяч кандидатів. Вже відомо, як буде виглядати виборчий бюлетень на виборах депутатів.  Зокрема, бюлетень на парламентські вибори порівняли з Кіліманджаро.

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