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11 липня 2019, четвер, 17:23 58
Вибори 2019-07-12T00:00:05+03:00
Українські Новини
Як буде виглядати виборчий бюлетень на виборах в Раду

Як буде виглядати виборчий бюлетень на виборах в Раду

Вибори у Верховну Раду не за горами. "Поліграфічний комбінат "Україна" по повній готує 60,4 млн бюлетенів для голосування. Українські Новини розкажуть як виглядає бюлетень і скільки потрібно ресурсів для його виготовлення.

Для друку бюлетенів буде використано майже 14 млн аркушів паперу, що дорівнює вазі в 540 тонн. Над виготовленням бюлетенів працюють цілодобово 800 співробітників. Закінчити друк їм потрібно до 15 липня.

Співробітники поліграфкомбінату працюють над створенням бюлетенівСпівробітники поліграфкомбінату працюють над створенням бюлетенів

Вартість одного бюлетеня становить 4 гривні 20 копійок, а в одномандатних округах - від 2 гривень 28 копійок до 4 гривень 68 копійок в залежності від довжини, яка залежить від кількості кандидатів.

Виборчий бюлетеньВиборчий бюлетень

Також у роботі над бюлетенем використовують 8 ступенів захисту з використанням спеціальних елементів і фарб.



Як повідомляли Українські Новини, партії Зеленського і Бойко лідирують на виборах в Верховну Раду.

Раніше ЦВК зареєструвала 21 партію і більше трьох тисяч кандидатів на вибори в Раду.

Тим часом в поліцію надійшло понад 1,4 тисячі повідомлень про порушення у виборчому процесі.

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