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11 липня 2019, четвер, 12:15 12
Верховна Рада і партії 2019-07-11T12:25:45+03:00
Українські Новини
Рада ухвалила Виборчий кодекс

Рада ухвалила Виборчий кодекс

Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda

Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс.

За ухвалення законопроекту №3112-1 в цілому проголосували 230 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Законопроект №3112-1 голови Ради Андрія Парубія, депутатів Олександра Черненка (фракція "Блок Петра Порошенко") і Леоніда Ємця ("Народний фронт") передбачає проведення парламентських виборів в 27 виборчих регіонах.

Кожна партія висуватиме два види списків - єдиний список кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі та списки кандидатів у відповідних виборчих регіонах, з яких буде формуватися єдиний список кандидатів.

У виборчих регіонах виборці будуть голосувати за відповідні регіональні списки, а не єдиний список кандидатів.

Крім того, виборець може проголосувати і за окремого кандидата, включеного до списку, за який він голосує.

Прохідний бар'єр - 5%.

Після визначення партій, які подолали бар'єр, ЦВК буде визначати виборчу квоту - кількість голосів, необхідну для отримання одного мандата.

Ця квота буде визначатися діленням кількості голосів у загальнодержавному окрузі за всі регіональні списки партій, що подолали виборчий бар'єр, на конституційний склад Ради (450).

Після цього ЦВК буде визначати кількість мандатів, які буде отримувати кожен регіональний список партії.

Для цього кількість поданих за нього голосів у виборчому регіоні ділиться на виборчу квоту і отримане число округлюється до цілого числа.

Ці мандати будуть отримувати кандидати від партії у виборчому регіоні, які отримали на свою підтримку найбільшу кількість голосів виборців.

Далі нерозподілені округах місця будуть розподілятися між партіями зі списком кандидатів партій в загальнодержавному виборчому окрузі, який буде сформований за підсумками голосування.

Закон набуде чинності 1 грудня 2023 року.

Фото: Верховна Рада/ТвіттерФото: Верховна Рада/Твіттер

Як повідомляли Українські Новини, Рада планувала прийняти Виборчий кодекс до 14 липня.

Раніше "Нацкорпус" прийшов до Ради з вимогою внести зміни у Виборчий кодекс і знизити прохідний бар'єр

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