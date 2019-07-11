Висота бюлетенів на вибори в Раду дорівнює Кіліманджаро, - директор поліграфкомбінату "Україна"

Директор підприємства "Поліграфічний комбінат" Україна "Юрій Онищенко порівняв кількість бюлетенів на позачергові парламентські вибори з Кіліманджаро. Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми порахували: якщо скласти всі бюлетені один на інший в стопку, то висота буде дорівнює найвищій вершині Африки, Кіліманджаро, - 5 км 895 м", - сказав він.

Всього буде виготовлено 60,4 млн бюлетенів: майже 30 млн для мажоритарних округів і понад 30 млн - для загальнодержавного, включаючи закордонний.

"Для друку бюлетенів буде використано майже 14 млн листів захищеного паперу, що дорівнює вазі 540 тонн", - розповів Онищенко.

На даний момент надруковано вже 53,5 млн, або 84% бюлетенів, а процес друку завершиться до 15 липня.

Виборчий бюлетень

"Працівники поліграфкомбінату" Україна "працюють в три зміни 24 години на добу і 7 днів на тиждень. В процесі виготовлення виборчих бюлетенів задіяні понад 80%, тобто більше 800 працівників комбінату ... Друк бюлетенів буде завершено не пізніше ніж за 7 днів до дня голосування відповідно до умов законодавства ", - повідомив Онищенко.

Працівники поліграфкомбінату "Україна" працюють над створенням бюлетеня

За словами заступника голови Центральної виборчої комісії Євгена Радченка, вартість одного бюлетеня для голосування в багатомандатному окрузі становить 4 гривні 20 копійок, а в одномандатних округах - від 2 гривень 28 копійок до 4 гривень 68 копійок в залежності від довжини, яка в свою чергу залежить від кількості кандидатів.



"Сьогодні найменша кількість кандидатів - 5. Це в окрузі №188 у Хмельницькому. Найбільше кандидатів - 46. Це округ №133 в Одесі", - повідомив він.



У свою чергу голова ЦВК Тетяна Сліпачук розповіла, що на бюлетенях вперше буде зображено будівлю парламенту. Бюлетені для голосування в загальнодержавному багатомандатному окрузі за політичні партії будуть сіро-блакитного кольору розміром 60 см в довжину і 20 см в ширину.

У них включені 22 партії із зазначенням їх назви та імен перших п'яти кандидатів у списку. В одномандатних округах для голосування за мажоритарників бюлетені будуть пісочного кольору.

Список партій в бюлетені

Ширина бюлетеня становить 20 см, а довжина залежить від кількості кандидатів, що балотуються: до 6 претендентів - 20 см, до 11 - 30 см, до 18 - 40 см, до 33 - 60 см, а до 50 - 80 см.

В бюлетенях імена кандидатів розташовані в алфавітному порядку, а також надається інформація про їх дату народження, освіту, місце роботи і посаду, місце реєстрації, партійність і суб'єкт висунення.



У всіх бюлетенях інформація надрукована з одного боку на українській мові і передбачено 8 ступенів захисту з використанням спеціальних елементів і фарб.

При створенні бюлетеня використовують спеціальну захисну фарбу

Зліва від даних про партії та кандидатів розміщені порожні квадрати, навпроти одного з яких необхідно зробити помітку про голосування.

Графи "проти всіх" у бюлетені немає, оскільки вона не передбачена законодавством.







Як повідомляли Українські Новини, ЦВК зареєструвала 21 партію і більше трьох тисяч кандидатів на парламенські вибори, які відбудуться 21 липня.