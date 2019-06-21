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21 червня 2019, пʼятниця, 14:32 95
Політика 2019-06-21T17:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський відповів на петицію про звільнення Авакова

Зеленський відповів на петицію про звільнення Авакова

Арсен Аваков. Українське Фото
Арсен Аваков. Українське Фото

Президент Володимир Зеленський подякував підписантам петиції про відсторонення від виконання службових обов'язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за їх громадянську позицію і відповів, що у нього відсутні подібні повноваження.

Про це йдеться у відповіді Зеленського на сайті Адміністрації Президента, передають Українські Новини.

"Ураховуючи конституційні засади поділу державної влади та правового порядку в Україні, законодавчо визначені підстави для участі Президента України у відстороненні від посади та ухваленні рішення щодо звільнення з посади Міністра внутрішніх справ України наразі відсутні. Дякую усім, хто підтримав електронну петицію, за висловлену громадянську позицію та сподіваюсь на однакове зі мною розуміння конституційного обов’язку кожного неухильно додержуватися Конституції України та законів України", - сказано в ньому.

Зокрема, Зеленський нагадав, що умови та порядок відсторонення посадової особи передбачаються Кримінальним процесуальним кодексом як захід забезпечення кримінального провадження.

У свою чергу звільнення від посади міністра внутрішніх справ належить до повноважень Верховної Ради і здійснюється шляхом прийняття відставки згідно з поданою заявою, за поданням прем'єр-міністра або за власною ініціативою.

Як повідомляли Українські Новини, Аваков і Зеленський мають намір часто зустрічатися.

У червні Зеленський і Аваков відкрили центр розмінування в Маріуполі.

Раніше Зеленський розповів, кого з міністрів залишив у Кабміні.

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