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26 червня 2019, середа, 12:14 26
Вибори 2019-06-26T13:00:01+03:00
Українські Новини
ЦВК зареєструвала 21 партію і понад три тисячі кандидатів на вибори в Раду

ЦВК зареєструвала 21 партію і понад три тисячі кандидатів на вибори в Раду

ЦВК.
ЦВК.

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала виборчі списки 21 політичної партії та 3 171 кандидата в депутати Верховної Ради на позачергові парламентські вибори 21 липня.

Про це на брифінгу повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передають Українські Новини.

До списків 21 партії включено 2 674 кандидатів.

Серед 3 171 кандидата в округах 1 436 висунуто партіями, а 1 735 балотуються в порядку самовисування.

Таким чином, загалом ЦВК зареєструвала 5 845 кандидатів у депутати.

Серед них 77,5% чоловіків і 22,5% жінок.

Наймолодшому кандидатові 21 рік, найдорослішому - 82 роки, а середній вік кандидатів - 42 роки.

У 91,4% кандидатів вища освіта, у 2% - середня спеціальна, у 3% - загальна середня, а у 3,4% - професійно-технічна.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЦВК розподілила 1,9 млрд гривень на підготовку та проведення дострокових виборів до Ради 21 липня. Крім цього, закон дозволяє партіям витратити не більше 375,6 млн гривень на передвиборчу кампанію кандидатів в округах - 16,7 млн гривень.

Також ЦВК зареєструвала 841 мажоритарника і 339 кандидатів за списками партій.

Тим часом глава ЦВК заявив, що з явкою на дострокові вибори в Раду можуть бути проблеми.

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