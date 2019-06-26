ЦВК зареєструвала 21 партію і понад три тисячі кандидатів на вибори в Раду

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала виборчі списки 21 політичної партії та 3 171 кандидата в депутати Верховної Ради на позачергові парламентські вибори 21 липня.\r\nПро це на брифінгу повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передають Українські Новини.\r\nДо списків 21 партії включено 2 674 кандидатів.\r\nСеред 3 171 кандидата в округах 1 436 висунуто партіями, а 1 735 балотуються в порядку самовисування.\r\nТаким чином, загалом ЦВК зареєструвала 5 845 кандидатів у депутати.\r\nСеред них 77,5% чоловіків і 22,5% жінок.\r\nНаймолодшому кандидатові 21 рік, найдорослішому - 82 роки, а середній вік кандидатів - 42 роки.\r\nУ 91,4% кандидатів вища освіта, у 2% - середня спеціальна, у 3% - загальна середня, а у 3,4% - професійно-технічна.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше ЦВК розподілила 1,9 млрд гривень на підготовку та проведення дострокових виборів до Ради 21 липня. Крім цього, закон дозволяє партіям витратити не більше 375,6 млн гривень на передвиборчу кампанію кандидатів в округах - 16,7 млн гривень.\r\nТакож ЦВК зареєструвала 841 мажоритарника і 339 кандидатів за списками партій.\r\nТим часом глава ЦВК заявив, що з явкою на дострокові вибори в Раду можуть бути проблеми.