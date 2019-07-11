Видео дня: Депутаты попрощались с Радой - спели гимн Украины и сфотографировались на память

Депутаты Верховной Рады Украины спели Гимн Украины у здания парламента в честь завершения работы 8-го созыва и сделали совместное фото, после чего спикер Андрей Парубий выступил с прощальной речью. Видео опубликовал на своей странице в Facebook Ян Доброносов.

"Это были крутые годы того, что мы сделали, история это оценит. Когда я вспоминаю, как мы принимали декоммунизацию, церковные законы, принимали закон о языке, безвиз, к ним можно по разному относится, - 144 закона. Нас сегодня пытаются дискредитировать всеми силами и огромные средства массовой информации кидаются на то, чтобы дискредитировать этот состав, но история даст оценку нашей работе", - заявив спикер парламента перед депутатами.

А тем временем уже стало известно, как будет выглядеть избирательный бюллетень на выборах в Раду.

Партии Зеленского и Бойко лидируют на выборах в Верховную Раду

Ранее ЦИК зарегистрировал 21 партию и больше трех тысяч кандидатов на выборы в Раду.

Тем временем в полицию поступило более 1,4 тысячи сообщений о нарушениях в избирательном процессе.