Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня

Президент Володимир Зеленський, який учора склав присягу і заявив про те, що розпускає Верховну Раду, достроково припинив її повноваження і призначив позачергові вибори.\r\nПро це йдеться в указі Президента №303 від 21 травня, передають Українські Новини.\r\n"Припинити достроково повноваження Верховної Ради України сьомого скликання. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року", - сказано в ньому.\r\nКабінету Міністрів доручено забезпечити фінансування позачергових виборів.\r\nДокумент набуває чинності з дня його опублікування.\r\nПрезидент керувався частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський скликав голів фракцій на консультації щодо розпуску Ради у вівторок. Зеленський вважає головним аргументом для розпуску Ради низьку довіру громадян.\r\nРаніше Богдан заявив, що підставою для розпуску Ради в указі Зеленського буде відсутність коаліції.\r\nТакож з'явилася реакція політиків на указ Зеленського про розпуск Ради.