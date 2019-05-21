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21 травня 2019, вівторок, 17:41 56
Президент 2019-05-21T18:30:46+03:00
Українські Новини
Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня

Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня

Президент Володимир Зеленський. Фото: прес-служби Зеленського
Президент Володимир Зеленський. Фото: прес-служби Зеленського

Президент Володимир Зеленський, який учора склав присягу і заявив про те, що розпускає Верховну Раду, достроково припинив її повноваження і призначив позачергові вибори.

Про це йдеться в указі Президента №303 від 21 травня, передають Українські Новини.

"Припинити достроково повноваження Верховної Ради України сьомого скликання. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року", - сказано в ньому.

Кабінету Міністрів доручено забезпечити фінансування позачергових виборів.

Документ набуває чинності з дня його опублікування.

Президент керувався частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський скликав голів фракцій на консультації щодо розпуску Ради у вівторок. Зеленський вважає головним аргументом для розпуску Ради низьку довіру громадян.

Раніше Богдан заявив, що підставою для розпуску Ради в указі Зеленського буде відсутність коаліції.

Також з'явилася реакція політиків на указ Зеленського про розпуск Ради.

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