Гривня до іноземних валют різко обвалилася: офіційний курс

У той час, як курс гривні на міжбанку продовжує падати, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 липня, на 21,13 коп. до 25,7005 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 липня, на 11,30 коп. до 25,4892 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3206,5577 100 доларів США 2570,0474 100 швейцарських франків 2590,1313 1000 ієн 235,9733 10 російських рублів 4,0284 100 євро 2883,5932

Як повідомляли Українські Новини, нелегальних обмінників стало більше: де знайшли незаконні точки обміну валюти. Також НБУ скасував ліміт на репатріацію дивідендів та на початку липня купив на міжбанку рекордні $321,2 мільйонів. Також у червні грошова база зросла майже на 4%.

Крім того, НБУ перевіряє інформацію про неліцензійний шрифт на новій "тисячній" купюрі.

Тим часом долар продовжує стрімко дешевшати, а курс рубля в обмінниках впав.