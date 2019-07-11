Гривня до іноземних валют різко обвалилася: офіційний курс

У той час, як курс гривні на міжбанку продовжує падати, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 липня, на 21,13 коп. до 25,7005 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 липня, на 11,30 коп. до 25,4892 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3206,5577\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2570,0474\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2590,1313\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n235,9733\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,0284\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2883,5932\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, нелегальних обмінників стало більше: де знайшли незаконні точки обміну валюти. Також НБУ скасував ліміт на репатріацію дивідендів та на початку липня купив на міжбанку рекордні $321,2 мільйонів. Також у червні грошова база зросла майже на 4%.\r\nКрім того, НБУ перевіряє інформацію про неліцензійний шрифт на новій "тисячній" купюрі.\r\nТим часом долар продовжує стрімко дешевшати, а курс рубля в обмінниках впав.