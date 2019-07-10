Курс рубля в обменниках обвалился

В среду, 10 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 9 июля, упал на 10 копеек и составил 3,59 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи упал на 4 копейки и составил 4,16 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках 10 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,59 4,16 Максимальный 3,98 5,00 Минимальный 3,00 4,02

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро подскочили после продолжительного падения.

За первый месяц лета курс продажи наличного доллара понизился на 64,35 коп. до 26,3 UAH/USD, покупки понизился на 55,89 коп. до 25,9 UAH/USD.

Тем временем банкиры к концу 2019 года спрогнозировали умеренную девальвацию и укрепление курса гривны до 25,5-25,6 UAH/USD. Среди причин текущего укрепления курса гривны банкиры назвали рекордные покупки гривневых ОВГЗ нерезидентами.