Курс рубля в обменниках обвалился

В среду, 10 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 9 июля, упал на 10 копеек и составил 3,59 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи упал на 4 копейки и составил 4,16 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в обменниках 10 июля:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,59\r\n4,16\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,98\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n3,00\r\n4,02\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар и евро подскочили после продолжительного падения.\r\nЗа первый месяц лета курс продажи наличного доллара понизился на 64,35 коп. до 26,3 UAH\/USD, покупки понизился на 55,89 коп. до 25,9 UAH\/USD.\r\nТем временем банкиры к концу 2019 года спрогнозировали умеренную девальвацию и укрепление курса гривны до 25,5-25,6 UAH\/USD. Среди причин текущего укрепления курса гривны банкиры назвали рекордные покупки гривневых ОВГЗ нерезидентами.