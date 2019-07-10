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10 июля 2019, среда, 20:24 102
Финансы 2019-07-10T22:15:01+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке продолжает падать

Курс гривны на межбанке продолжает падать

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 7 коп. в среду снизился на 24 коп. до 25,88 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,73-25,77 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,62-25,65 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,87-25,90 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 6,64% с 27,72 UAH/USD до 25,88 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 июля на 7,90 коп. до 25,9094 UAH/USD, курс покупки - на 4,57 коп. до 25,5336 UAH/USD.

По состоянию на 1 июля в июне денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, выросла на 3,8% с 428,692 млрд гривен по состоянию на 1 июня до 445,084 млрд гривен.

 

 

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