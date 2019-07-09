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09 июля 2019, вторник, 07:00 570
Финансы 2019-07-09T09:00:02+03:00
Українські Новини
Доллар продолжает стремительно дешеветь: курс валют

Доллар продолжает стремительно дешеветь: курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июля, на 10,92 коп. до 25,6022 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 июля, на 15,94 коп. до 25,7114 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3203,6623
100 долларов США 2560,2161
100 швейцарских франков 2580,4641
1000 иен 235,7375
10 российских рублей 4,0085
100 евро 2871,2824

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 июля на 10,41 коп. до 25,9132 UAH/USD, курс покупки - на 14,77 коп. до 25,5635 UAH/USD.

Тем временем к концу 2019 года банкиры прогнозируют умеренную девальвацию и укрепление курса гривны до 25,5-25,6 UAH/USD .

Также эксперты сделали прогноз прогноз курса валют и роста цен на третий квартал 2019. 

Кроме того, с 1 июля вырос прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 86 гривен и составляет 2 007 гривен вместо 1 921 гривны.

 

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