Доллар продолжает стремительно дешеветь: курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июля, на 10,92 коп. до 25,6022 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 июля, на 15,94 коп. до 25,7114 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3203,6623\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2560,2161\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2580,4641\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n235,7375\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,0085\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2871,2824\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 июля на 10,41 коп. до 25,9132 UAH\/USD, курс покупки - на 14,77 коп. до 25,5635 UAH\/USD.\r\nТем временем к концу 2019 года банкиры прогнозируют умеренную девальвацию и укрепление курса гривны до 25,5-25,6 UAH\/USD .\r\nТакже эксперты сделали прогноз прогноз курса валют и роста цен на третий квартал 2019. \r\nКроме того, с 1 июля вырос прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 86 гривен и составляет 2 007 гривен вместо 1 921 гривны.\r\n