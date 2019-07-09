Доллар продолжает стремительно дешеветь: курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июля, на 10,92 коп. до 25,6022 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 июля, на 15,94 коп. до 25,7114 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3203,6623 100 долларов США 2560,2161 100 швейцарских франков 2580,4641 1000 иен 235,7375 10 российских рублей 4,0085 100 евро 2871,2824

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 июля на 10,41 коп. до 25,9132 UAH/USD, курс покупки - на 14,77 коп. до 25,5635 UAH/USD.

Тем временем к концу 2019 года банкиры прогнозируют умеренную девальвацию и укрепление курса гривны до 25,5-25,6 UAH/USD .

Также эксперты сделали прогноз прогноз курса валют и роста цен на третий квартал 2019.

Кроме того, с 1 июля вырос прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 86 гривен и составляет 2 007 гривен вместо 1 921 гривны.