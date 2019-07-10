У районі Центрального ринку Луганська пролунав потужний вибух у будівлі

Будинок, який вибухнув у Луганську. Фото: сепаратистські сайти

Будинок, який вибухнув у Луганську. Фото: сепаратистські сайти

У центрі окупованого Луганська по вулиці Магнітогорська, 2, в районі сьомого поверху багатоповерхового нежитлового будинку прогримів вибух, пишуть сепаратистські сайти.

Будинок знаходиться в районі Центрального ринку Луганська. Вибуховою хвилею в будинку вибило вікна та зруйнувало частину стіни в районі сьомого поверху. Вибух не спричинив пожежу.

За попередніми даними, жертв немає. На місці працюють так звані "МНС", сапери і "МВС". Будівля оточена.

Про причини вибуху не повідомляється.

Територія біля будівлі, що вибухнула. Фото: сепаратистські сайти

Як повідомляли Українські Новини, в Луганську почав руйнуватися житловий будинок: мешканців переселили у намети. Також мінометний обстріл під Луганськом пошкодив житло та знеструмив будинок мирного населення.

Раніше біля луганської мерії прогримів потужний вибух, а в центрі Луганська ОБСЄ виявила "Гради", танки і гармати.

Крім того, після вибуху у відділенні банку поліція знайшла величезний арсенал зброї в селі під Луганськом.

Тим часом Зеленський призначив голову Луганської ОДА.