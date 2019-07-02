Возле луганской мэрии прогремел мощный взрыв

1 июля около четырех часов вечера в Луганске прогремел мощный взрыв, пишут сепаратистские сайты.\r\nВ многоподъездном доме по улице Коцюбинского загорелась крыша 10 подъезда, после горожане услышали звук взрыва.\r\nПосле взрыва куски металла отбросило до памятника Ворошилову, который стоит напротив второго подъезда. Отметим, что памятник также находится напротив луганского городского совета.\r\n\r\nЖители дома рассказали, что в доме шел ремонт крыши.\r\nПожарный расчет, прибыв по вызову, услышал хлопок. Выяснилось, что возгорание произошло на техническом этаже жилого дома № 27.\r\nВзрыв в Луганске.\r\nВозгорание было ликвидировано за сорок минут. Погибших и пострадавших нет, причина пожара, площадь и сумма убытка устанавливаются.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=rbthEFF4V80" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, дрон СММ ОБСЕ обнаружил 30 "Градов" под Луганском, а в центре Луганска ОБСЕ обнаружила "Грады", танки и гаубицы.\r\nКроме того, после взрыва в отделении банка полиция нашла огромный арсенал оружия в селе под Луганском.