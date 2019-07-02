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02 июля 2019, вторник, 14:35 403
Происшествия 2019-07-02T14:42:42+03:00
Українські Новини
Возле луганской мэрии прогремел мощный взрыв

Возле луганской мэрии прогремел мощный взрыв

1 июля около четырех часов вечера в Луганске прогремел мощный взрыв, пишут сепаратистские сайты.

В многоподъездном доме по улице Коцюбинского загорелась крыша 10 подъезда, после горожане услышали звук взрыва.

После взрыва куски металла отбросило до памятника Ворошилову, который стоит напротив второго подъезда. Отметим, что памятник также находится напротив луганского городского совета.

Жители дома рассказали, что в доме шел ремонт крыши.

Пожарный расчет, прибыв по вызову, услышал хлопок. Выяснилось, что возгорание произошло на техническом этаже жилого дома № 27.

Взрыв в Луганске.Взрыв в Луганске.

Возгорание было ликвидировано за сорок минут. Погибших и пострадавших нет, причина пожара, площадь и сумма убытка устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, дрон СММ ОБСЕ обнаружил 30 "Градов" под Луганском, а в центре Луганска ОБСЕ обнаружила "Грады", танки и гаубицы.

Кроме того, после взрыва в отделении банка полиция нашла огромный арсенал оружия в селе под Луганском.

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