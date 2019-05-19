После взрыва в отделении банка полиция нашла огромный арсенал оружия в селе под Луганском

После взрыва в отделении банка полиция обнаружила и изъяла арсенал оружия и боеприпасов в гараже в селе Мостки Луганской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы областной полиции, передают Українські Новини.\r\n"В рамках открытого уголовного производства по факту взрыва в филиале банка следователями был определен комплекс проведения первоочередных оперативно-розыскных и следственных действий, во время проведения которых в Сватовском районе оперативниками уголовного розыска ГУНП и сотрудниками Сватовского отдела полиции было обнаружено большое количество оружия и взрывчатки", - говорится в нем.\r\n\r\nОтмечается, что все эти предметы были спрятаны в гараже 58-летнего мужчины в селе Мостки Сватовского района Луганской области.\r\n\r\nИз гаража было изъято 5 реактивных гранатометов, 6 автоматов Калашникова, 57 гранат, три противопихотные мины, 53 запала для гранат, 5 запалов для мин, 36 магазинов к АК, 15 сигнальных ракет и около 11 тыс. патронов разного калибра.\r\nПродолжается досудебное следствие.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nАрсенал оружия в селе Мостки.\r\nКак сообщали Українські Новини, огромный арсенал для стрельбы авиаракетами нашли под Киевом.\r\nТакже в заброшенном доме под Донецком нашли противотанковые гранатометы и множество патронов.