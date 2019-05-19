После взрыва в отделении банка полиция нашла огромный арсенал оружия в селе под Луганском

После взрыва в отделении банка полиция обнаружила и изъяла арсенал оружия и боеприпасов в гараже в селе Мостки Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной полиции, передают Українські Новини.

"В рамках открытого уголовного производства по факту взрыва в филиале банка следователями был определен комплекс проведения первоочередных оперативно-розыскных и следственных действий, во время проведения которых в Сватовском районе оперативниками уголовного розыска ГУНП и сотрудниками Сватовского отдела полиции было обнаружено большое количество оружия и взрывчатки", - говорится в нем.

Отмечается, что все эти предметы были спрятаны в гараже 58-летнего мужчины в селе Мостки Сватовского района Луганской области.

Из гаража было изъято 5 реактивных гранатометов, 6 автоматов Калашникова, 57 гранат, три противопихотные мины, 53 запала для гранат, 5 запалов для мин, 36 магазинов к АК, 15 сигнальных ракет и около 11 тыс. патронов разного калибра.

Продолжается досудебное следствие.

Арсенал оружия в селе Мостки.

Как сообщали Українські Новини, огромный арсенал для стрельбы авиаракетами нашли под Киевом.

Также в заброшенном доме под Донецком нашли противотанковые гранатометы и множество патронов.