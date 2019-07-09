В Луганске начал разрушаться жилой дом: жильцов переселили в палатки

Разрушение жилого дома произошло в Лисичанске Луганской области, жертв нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Сегодня в 4:04 часов в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на ул. Гора Попова,15 в г. Лисичанск возможно разрушение жилого дома", - сказано в нем.

На место происшествия сразу же прибыл дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части №9 Лисичанска.

Спасатели установили, что в одном крыле здания дало осадку межэтажное перекрытие.

Жителей дома эвакуировали, пострадавших и погибших нет.

В настоящее время спасатели разворачивают городок жизнеобеспечения для временного убежища жителей до принятия решения об их расселении.

Организовано дежурство медицинского персонала и психологов, развернута полевая кухня для питания.

Разрушение жилого дома в Лисичанске. Фото: МВД Украины

Как сообщали Українськi Новини, во Львове на улице Лычаковской рухнула стена 3-этажного дома.