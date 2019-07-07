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07 июля 2019, воскресенье, 16:30 396
Президент 2019-07-07T18:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил главу Луганской ОГА

Зеленский назначил главу Луганской ОГА

Виталий Комарницкий. Фото: Луганский госуниверситет Внутренних дел. 
Виталий Комарницкий. Фото: Луганский госуниверситет Внутренних дел. 

Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого, который предлагает амнистировать жителей оккупированного Донбасса, председателем Луганской областной государственной администрации.

Соответствующий указ от 5 июля был опубликован в воскресенье на сайте президента, передают Українськi Новини.

"Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Как сообщает ВВС Украина, Виталию Комарницкому 55 лет, он родился в Крыму.

С 1986 года учился и работал в Луганской области.

На рубеже 1980-1990-х служил в местной милиции, а с 1993 года стал помощником ректора Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко.

Сменил несколько должностей в университете, пока в 2007 году не был назначен его ректором, которым и остается до сих пор.

В 2014 году вместе со своим университетом эвакуировался из Луганска - сначала в Николаев и Сумы, а в 2016 году вуз переехал в Северодонецк, ставший административным центром Луганской области (при этом на месте университета проссийское "руководство" непризнанной "ЛНР" создало собственную "Луганскую академию внутренних дел").

Виталий Комарницкий доктор юридических наук, профессор.Параллельно он занимался местной политикой - несколько раз избирался в советы разных уровней.

В 2010 году был избран депутатом Луганского облсовета от Партии регионов.

Некоторые СМИ связывают Комарницкого с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Против его назначения, в частности, выступал вице-премьер-министр Павел Розенко из-за связей с Партией регионов.

Как ранее сообщалось, 26 июня Кабмин одобрил кандидатуру Виталия Комарницкого на должность председателя Луганской ОГА. Виталий Комарницкий заявил в СМИ, что чиновники и работники бюджетных учреждений должны подлежать амнистии.

Также он выступил за законодательное разделение населения оккупированного Донбасса на три категории.

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