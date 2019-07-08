Минометный обстрел под Луганском повредил жилье и обесточил дома мирного населения

Национальная полиция начала расследование как террористического акта минометный обстрел села Екатериновка Попаснянского района Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, обстрел происходил с 5 до 6 утра понедельника со стороны находящегося на временно неподконтрольной территории Первомайска (Луганская область).

В результате прямого попадания снаряда в хозяйственную постройку произошло возгорание мотоцикла "Урал" и сена, которое хозяева приготовили для скота на зиму.

Кроме того, в результате обстрела были повреждены линии электроснабжения и стекла в окнах 4-х домов по ул. Тимирязева.

Данных о жертвах и пострадавших среди мирных граждан нет.

Восстановление электроснабжения планируется после прекращения огня и предоставления режима тишины.

По факту обстрела начато досудебное расследование по ст. 258 Уголовного кодекса (Террористический акт).

Обстрел Екатериновки. Фото: facebook.com/policeLG

Как сообщали Українськi Новини, ранее в СММ ОБСЕ заявили о получении уведомлений сторон о завершении разведения войск у Станицы Луганской, которое ранее срывали боевики.

После существенного обострения зоне ООС в четверг, 2 украинских военных получили ранения и 4 – боевые травмы в ходе Операции Объединенных сил 5 июля.

А в воскресенье бевики обстреляли позиции сил ООС из запрещенного оружия, двое военных травмированы.

Украинские военные ответили боевикам "за наших медиков" жестким ударом, появилось яркое видео.