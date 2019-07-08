Минометный обстрел под Луганском повредил жилье и обесточил дома мирного населения

Национальная полиция начала расследование как террористического акта минометный обстрел села Екатериновка Попаснянского района Луганской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в области, передают Українськi Новини.\r\nПо данным ведомства, обстрел происходил с 5 до 6 утра понедельника со стороны находящегося на временно неподконтрольной территории Первомайска (Луганская область).\r\nВ результате прямого попадания снаряда в хозяйственную постройку произошло возгорание мотоцикла "Урал" и сена, которое хозяева приготовили для скота на зиму.\r\nКроме того, в результате обстрела были повреждены линии электроснабжения и стекла в окнах 4-х домов по ул. Тимирязева.\r\nДанных о жертвах и пострадавших среди мирных граждан нет.\r\nВосстановление электроснабжения планируется после прекращения огня и предоставления режима тишины.\r\nПо факту обстрела начато досудебное расследование по ст. 258 Уголовного кодекса (Террористический акт).\r\n\r\nОбстрел Екатериновки. Фото: facebook.com\/policeLG\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее в СММ ОБСЕ заявили о получении уведомлений сторон о завершении разведения войск у Станицы Луганской, которое ранее срывали боевики.\r\nПосле существенного обострения зоне ООС в четверг, 2 украинских военных получили ранения и 4 – боевые травмы в ходе Операции Объединенных сил 5 июля.\r\nА в воскресенье бевики обстреляли позиции сил ООС из запрещенного оружия, двое военных травмированы.\r\nУкраинские военные ответили боевикам "за наших медиков" жестким ударом, появилось яркое видео.