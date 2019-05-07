В центре Луганска ОБСЕ обнаружила "Грады", танки и гаубицы

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) на Донбассе с 3 по 5 мая зафиксировала 20 ракетных систем залпового огня "Град", которые размещены с нарушением линии отвода. Об этом сообщается в отчете наблюдателей ОБСЕ.

В частности, 3 мая мини-беспилотник СММ зафиксировал семь систем БМ-21 Град, 122 мм на полигоне возле Миусинска, что на 62 км юго-западнее Луганска. Также зафиксированы 8 РСЗО (БМ-21) близ населенного пункта Садовый.

Также 4 мая было зафиксировано пять танков (Т-72), пять самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм), десять буксируемых гаубиц (Д-30 - пять единиц и столько же 2А65 Мста-Б, 152 мм).

Кроме того, пять РСЗО БМ-21, пять зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела"-10) и два противотанковых ракетных комплекса (9К111 "Фагот", 120 мм) были замечены в центре Луганска.

2 мая главное управление разведки Министерства обороны заявило, что Россия активизировала усилия по принудительному предоставлению российского гражданства боевикам самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик".

В СБУ заявили, что спецслужбы РФ пытаются завербовать 90% украинцев, работающих в России.