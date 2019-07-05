Перед вихідними долар і євро впали в обмінниках

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з даними на 4 липня на 10,64 коп. до 26,0444 UAH/USD, курс купівлі знизився на 10,45 коп. до 25,7288 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 11,31 коп. до 28,9619 UAH/EUR, курс продажу знизився на 11,96 коп. до 29,4616 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Эвро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,7288 26,0444 28,9619 29,4616 3,64 4,20 Максимальний 25,8300 26,5000 29,1500 29,8000 4,00 5,00 Мінімальний 25,5000 26,9000 28,7000 29,2500 2,50 4,04

Як повідомляли Українські Новини, на міжбанку гривня зміцнилася нижче позначки 26 UAH/USD. НБУ різко зміцнив гривню, з'явився офіційний курс до 6 іноземних валют.

Крім того, НБУ назвав 14 банків, які є системно важливими, а за червень долар істотно впав в ціні. Також Україна повинна виплатити $2,7 млрд за зовнішніми боргами до кінця року.

Перед вихідними гривня злетіла: офіційний курс до іноземних валют.