Перед вихідними долар і євро впали в обмінниках

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з даними на 4 липня на 10,64 коп. до 26,0444 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 10,45 коп. до 25,7288 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 11,31 коп. до 28,9619 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 11,96 коп. до 29,4616 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЭвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,7288\r\n26,0444\r\n28,9619\r\n29,4616\r\n3,64\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,8300\r\n26,5000\r\n29,1500\r\n29,8000\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,5000\r\n26,9000\r\n28,7000\r\n29,2500\r\n2,50\r\n4,04\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на міжбанку гривня зміцнилася нижче позначки 26 UAH\/USD. НБУ різко зміцнив гривню, з'явився офіційний курс до 6 іноземних валют.\r\nКрім того, НБУ назвав 14 банків, які є системно важливими, а за червень долар істотно впав в ціні. Також Україна повинна виплатити $2,7 млрд за зовнішніми боргами до кінця року.\r\nПеред вихідними гривня злетіла: офіційний курс до іноземних валют.