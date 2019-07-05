Перед выходными гривна взлетела: официальный курс к иностранным валютам

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5-7 июля, на 17,40 коп. до 25,8708 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 июля, на 13,42 коп. до 26,0448 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3254,5412\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2587,0835\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2626,1689\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n240,0575\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,0805\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2920,2999\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 июля, на 13,42 коп. до 26,0448 UAH\/USD.\r\nРанее НБУ назвал 14 банков, которые являются системно важными, а за июнь доллар существенно упал в цене. Также Украина должна выплатить $2,7 млрд по внешним долгам до конца года.\r\nТем временем в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен, а эксперты утверждают, что выпуск Национальным банком купюры в 1 тыс. гривен не отразится на инфляции. Кроме того, НБУ решил вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с 25 октября.