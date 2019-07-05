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05 июля 2019, пятница, 06:30 522
Финансы 2019-07-05T06:30:03+03:00
Українські Новини
Перед выходными гривна взлетела: официальный курс к иностранным валютам

Перед выходными гривна взлетела: официальный курс к иностранным валютам

Гривна.
Гривна.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5-7 июля, на 17,40 коп. до 25,8708 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 июля, на 13,42 коп. до 26,0448 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3254,5412
100 долларов США 2587,0835
100 швейцарских франков 2626,1689
1000 иен 240,0575
10 российских рублей 4,0805
100 евро 2920,2999

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 июля, на 13,42 коп. до 26,0448 UAH/USD.

Ранее НБУ назвал 14 банков, которые являются системно важными, а за июнь доллар существенно упал в цене. Также Украина должна выплатить $2,7 млрд по внешним долгам до конца года.

Тем временем в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен, а эксперты утверждают, что выпуск Национальным банком купюры в 1 тыс. гривен не отразится на инфляции. Кроме того, НБУ решил вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с 25 октября. 

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