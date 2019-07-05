Перед вихідними гривня злетіла: офіційний курс до іноземних валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5-7 липня, на 17,40 коп. до 25,8708 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4 липня, на 13,42 коп. до 26,0448 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3254,5412 100 доларів США 2587,0835 100 швейцарських франків 2626,1689 1000 ієн 240,0575 10 російських рублів 4,0805

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 липня, на 13,42 коп. до 26,0448 UAH/USD.

Раніше НБУ назвав 14 банків, які є системно важливими, а за червень долар істотно впав в ціні. Також Україна повинна виплатити $2,7 млрд за зовнішніми боргами до кінця року.

Тим часом в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень, а експерти стверджують, що випуск Національним банком купюри в 1 тис. гривень не позначиться на інфляції. Крім того, НБУ вирішив вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з 25 жовтня.