Перед вихідними гривня злетіла: офіційний курс до іноземних валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5-7 липня, на 17,40 коп. до 25,8708 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4 липня, на 13,42 коп. до 26,0448 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3254,5412\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2587,0835\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2626,1689\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n240,0575\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,0805\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 липня, на 13,42 коп. до 26,0448 UAH\/USD.\r\nРаніше НБУ назвав 14 банків, які є системно важливими, а за червень долар істотно впав в ціні. Також Україна повинна виплатити $2,7 млрд за зовнішніми боргами до кінця року.\r\nТим часом в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень, а експерти стверджують, що випуск Національним банком купюри в 1 тис. гривень не позначиться на інфляції. Крім того, НБУ вирішив вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з 25 жовтня.