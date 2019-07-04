Євро і долар істотно просіли в обмінниках Києва

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з даними на 3 липня на 11,15 коп. до 26,1591 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 14,43 коп. до 25,8353 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 16,33 коп. до 29,0919 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 16,79 коп. до 29,5741 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,8353\r\n26,1591\r\n29,0919\r\n29,5741\r\n3,65\r\n4,24\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,9800\r\n26,7000\r\n29,3500\r\n30,0000\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,5000\r\n26,0300\r\n28,9000\r\n29,3800\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на міжбанку гривня зміцнилася нижче позначки 26 UAH\/USD. Також НБУ різко зміцнив гривню, з'явився офіційний курс до 6 іноземних валют.\r\nКрім того, НБУ назвав 14 банків, які є системно важливими, а за червень долар істотно впав в ціні. Також Україна повинна виплатити $2,7 млрд за зовнішніми боргами до кінця року.\r\nТим часом відрахування до бюджету від великих податків побили всі рекорди у червні, а НБУ утилізував банкнот на 23 млрд гривень за 5 місяців.