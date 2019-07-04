Євро і долар істотно просіли в обмінниках Києва

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з даними на 3 липня на 11,15 коп. до 26,1591 UAH/USD, курс купівлі знизився на 14,43 коп. до 25,8353 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 16,33 коп. до 29,0919 UAH/EUR, курс продажу знизився на 16,79 коп. до 29,5741 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,8353 26,1591 29,0919 29,5741 3,65 4,24 Максимальний 25,9800 26,7000 29,3500 30,0000 4,00 5,00 Мінімальний 25,5000 26,0300 28,9000 29,3800 2,50 4,05

Як повідомляли Українські Новини, на міжбанку гривня зміцнилася нижче позначки 26 UAH/USD. Також НБУ різко зміцнив гривню, з'явився офіційний курс до 6 іноземних валют.

Крім того, НБУ назвав 14 банків, які є системно важливими, а за червень долар істотно впав в ціні. Також Україна повинна виплатити $2,7 млрд за зовнішніми боргами до кінця року.

Тим часом відрахування до бюджету від великих податків побили всі рекорди у червні, а НБУ утилізував банкнот на 23 млрд гривень за 5 місяців.