Погіршення погоди перекинеться на ще одну область України, - ДСНС

Після того, як Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов до І рівня небезпеки, рятувальники також нагадали, що в окремих областях України погода в четвер погіршиться.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр, передають Українські Новини.\r\nТак, 4 липня у південній частині країни місцями грози і шквали 15-20 м\/с.\r\nЗа даними Укргідрометцентру, на півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, подекуди шквали 15-20 м\/с. Температура вночі +13...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nКарта: Укргідрометцентр \r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україні похолоднішає до +7 і заллє дощами: синоптик дала прогноз до кінця тижня та Івана Купала.\r\nТим часом через негоду в Кривому Розі троє загиблих. Крім того, від ураганного вітру в двох областях України будинки залишилися без даху і електрики. Раніше в ДСНС попереджали про ускладненні погоди майже по всій Україні з вівторка. Очікувалися шторм до 30 м\/с, дощі і град.