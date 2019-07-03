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03 июля 2019, среда, 17:42 363 Карта
Силовые структуры 2019-07-03T17:53:59+03:00
Українські Новини
Погода усложнится до критического уровня: ГосЧС назвала самые опасные регионы

Погода усложнится до критического уровня: ГосЧС назвала самые опасные регионы

Гроза.
Гроза.

В то время, как из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших и жара начинает покидать Украину, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий до І уровня опасности 3-4 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українські Новини.

Отмечается, что по данным Укргидрометцентра, днем 3 июля в южной части страны, Карпатах, ночью также и в восточных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

4 июля в южной части местами грозы и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности).

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, в ГосЧС предупреждали об усложнении погоды почти по всей Украине со вторника. Ожидались шторм до 30 м/с, дожди и град. Также жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю.

Тем временем в Украине объявили 5-бальную пожароопасность.

Кроме того, от ураганного ветра в двух областях Украины дома остались без крыш и электричества. Во время бури в Кривом Роге со здания городского отдела полиции сорвало шифер.

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