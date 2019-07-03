Погода усложнится до критического уровня: ГосЧС назвала самые опасные регионы

В то время, как из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших и жара начинает покидать Украину, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий до І уровня опасности 3-4 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українські Новини.

Отмечается, что по данным Укргидрометцентра, днем 3 июля в южной части страны, Карпатах, ночью также и в восточных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

4 июля в южной части местами грозы и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности).

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, в ГосЧС предупреждали об усложнении погоды почти по всей Украине со вторника. Ожидались шторм до 30 м/с, дожди и град. Также жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю.

Тем временем в Украине объявили 5-бальную пожароопасность.

Кроме того, от ураганного ветра в двух областях Украины дома остались без крыш и электричества. Во время бури в Кривом Роге со здания городского отдела полиции сорвало шифер.