Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети

В то время, как 200 тыс. человек остались без электроэнергии из-за непогоды в Кривом Роге (Днепропетровская область), 3 человека погибли в ночь на 3 июля из-за непогоды.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Управления Национальной полиции в Кривом Роге.\r\nСообщается, что тела погибших найдены в Саксаганском и Долгинцевском районах.\r\nПредварительно установлено, что одного из погибших ударило током от обрыва контактной электросети.\r\nЕще около 10 человек получили травмы различной степени тяжести.\r\nВетром и градом были повреждены кровли 50 многоэтажных домов и 30 учебных заведений.\r\nРабота троллейбусов и трамваем была приостановлена.\r\nВ городе создан штаб по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.\r\nКак сообщает местное издание "Первый Криворожский", также во время бури в Кривом Роге со здания городского отдела полиции сорвало шифер.\r\n\r\nРаньше Українські Новини писали, как нужно действовать в разных условиях, если гроза застала врасплох. Кроме того, спасатели предупреждали о сложной погоде во вторник: ожидаются дожди, град и шторм до 30 м\/с.\r\nТакже от ураганного ветра в двух областях Украины дома остались без крыш и электричества.