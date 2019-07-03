подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
03 июля 2019, среда, 17:03 2517
Происшествия 2019-07-03T17:04:27+03:00
Українські Новини
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети

Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети

Непогода в Кривом Роге. Фото:
Непогода в Кривом Роге. Фото: "Первый Криворожский"

В то время, как 200 тыс. человек остались без электроэнергии из-за непогоды в Кривом Роге (Днепропетровская область), 3 человека погибли в ночь на 3 июля из-за непогоды.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Управления Национальной полиции в Кривом Роге.

Сообщается, что тела погибших найдены в Саксаганском и Долгинцевском районах.

Предварительно установлено, что одного из погибших ударило током от обрыва контактной электросети.

Еще около 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

Ветром и градом были повреждены кровли 50 многоэтажных домов и 30 учебных заведений.

Работа троллейбусов и трамваем была приостановлена.

В городе создан штаб по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает местное издание "Первый Криворожский", также во время бури в Кривом Роге со здания городского отдела полиции сорвало шифер.

Раньше Українські Новини писали, как нужно действовать в разных условиях, если гроза застала врасплох. Кроме того, спасатели предупреждали о сложной погоде во вторник: ожидаются дожди, град и шторм до 30 м/с.

Также от ураганного ветра в двух областях Украины дома остались без крыш и электричества.

Больше новостей о: Непогода погибшие Непогода в Украине

Архив
Новости
Погода усложнится до критического уровня: ГосЧС назвала самые опасные регионы 17:41 Карта
Гривна укрепилась ниже отметки 26 UAH/USD 17:24
Разумков не исключает переназначение Гройсмана премьером 17:22
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
Нардеп Шахов считает, что для мира на Донбассе нужен прямой диалог с агрессором, – СМИ 16:45
больше новостей
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Две страны отменили безвиз с Украиной: украинский паспорт опустился в мировом рейтинге 13:27
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
больше новостей
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко 06:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok