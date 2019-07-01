подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
01 июля 2019, понедельник, 16:15 109 Карта
Силовые структуры 2019-07-01T16:20:14+03:00
Українські Новини
Погода резко усложнится почти по всей Украине со вторника, - ГосЧС

Погода резко усложнится почти по всей Украине со вторника, - ГосЧС

Гроза.
Гроза.

В то время, как во вторник в Украину придут грозы со шквалами, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погоды 2 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс–службы ведомства, передают Українські Новини.

По прогнозам Гидрометеорологического центра, 2 июля ночью в западных и северных областях, днем по всей стране, кроме юга, будут грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами будут наблюдаться значительные дожди и град.

2 июля в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, ночью местами, утром и днем грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью +20...+22 градуса, днем +27...+29 градусов.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Раньше Українські Новини писали о том, как действовать в разных условиях, если гроза застала врасплох. Также сильная жара охватит Украину и уйдет на юг. 

Тем временем спасатели предупредили о самом высоком уровне пожарной опасности по Украине, а от от невыносимой жары в Европе скончались 8 человек.

Ранее ГосЧС предупреждала о грозах и шторме в некоторых областях.

Больше новостей о: Спасатели Прогноз погоды Ухудшение погоды ГосЧС Украины

Архив
Новости
"Фармак" планирует получить регистрацию лекарств в Швеции, Великобритании, Португалии в 2019 16:40
Богдан не исключает увольнение Кличко 16:36
За ближайшие полгода Украине нужно выплатить $6 млрд госдолга, – Левочкин 16:25
Жена Климкина возглавляет в Администрации Зеленского департамент внешней политики 16:23
Следствие считает самоубийство главной версией гибели Тымчука 16:16
больше новостей
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели 06:00 Карта
ДТП на трассе
Daewoo выехал на встречку под Запорожьем: мужчина и женщина погибли, 2-летняя девочка в больнице 21:48
Жара настигнет Украину, но ненадолго: синоптик дала прогноз на начало июля 06:00 Карта
С 1 июля двум категориям украинцев повысили пенсии 08:55
В Украине увеличился прожиточный минимум 08:30
больше новостей
Дом, в котором погибли дети. Фото: ГосЧС
Четыре маленьких ребенка погибли в пожаре под Одессой, пока их пьяные матери были во дворе 12:37
Могилев обещает вернуть справедливые пенсии силовикам 12:00
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели 06:00 Карта
Попкорн. Фото: pixabay
Лучшие сериалы июня по версии BBC Сulture 09:00
ЦИК заказал на 1,4 млн больше бюллетеней для выборов Рады, чем для выборов Президента 11:42
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok