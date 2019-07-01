Погода резко усложнится почти по всей Украине со вторника, - ГосЧС

В то время, как во вторник в Украину придут грозы со шквалами, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погоды 2 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс–службы ведомства, передают Українські Новини.

По прогнозам Гидрометеорологического центра, 2 июля ночью в западных и северных областях, днем по всей стране, кроме юга, будут грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами будут наблюдаться значительные дожди и град.

2 июля в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, ночью местами, утром и днем грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью +20...+22 градуса, днем +27...+29 градусов.

Карта: Укргидрометцентр

Раньше Українські Новини писали о том, как действовать в разных условиях, если гроза застала врасплох. Также сильная жара охватит Украину и уйдет на юг.

Тем временем спасатели предупредили о самом высоком уровне пожарной опасности по Украине, а от от невыносимой жары в Европе скончались 8 человек.

Ранее ГосЧС предупреждала о грозах и шторме в некоторых областях.