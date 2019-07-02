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02 июля 2019, вторник, 09:14 905 Карта
Силовые структуры 2019-07-02T09:15:30+03:00
Українські Новини
Шторм до 30 м/с, дожди и град: спасатели предупредили о сложной погоде во вторник

Шторм до 30 м/с, дожди и град: спасатели предупредили о сложной погоде во вторник

Гроза над Киевом.
Гроза над Киевом.

В то время, как во вторник в Украину придут грозы со шквалами, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погоды 2 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс–службы ведомства, передают Українські Новини.

По прогнозам Гидрометеорологического центра, 2 июля ночью в западных, центральных и северных областях, днем по всей стране, кроме юга, будут грозы, местами шквалы 25-30 м/с, в западных областях местами будут наблюдаться значительные дожди и град.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Раньше Українські Новини писали о том, как действовать в разных условиях, если гроза застала врасплох. Также жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю.

Тем временем сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели.

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