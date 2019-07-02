Шторм до 30 м/с, дожди и град: спасатели предупредили о сложной погоде во вторник

В то время, как во вторник в Украину придут грозы со шквалами, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погоды 2 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс–службы ведомства, передают Українські Новини.

По прогнозам Гидрометеорологического центра, 2 июля ночью в западных, центральных и северных областях, днем по всей стране, кроме юга, будут грозы, местами шквалы 25-30 м/с, в западных областях местами будут наблюдаться значительные дожди и град.

Карта: Укргидрометцентр

Раньше Українські Новини писали о том, как действовать в разных условиях, если гроза застала врасплох. Также жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю.

Тем временем сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели.