подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
  • Главная
  • Новости
  • Жизнь
  • В Украине похолодает до +7 и зальет дождями: синоптик дала прогноз до конца недели и Ивана Купала
04 июля 2019, четверг, 06:00 609 Карта
Жизнь 2019-07-04T06:00:02+03:00
Українські Новини
В Украине похолодает до +7 и зальет дождями: синоптик дала прогноз до конца недели и Ивана Купала

В Украине похолодает до +7 и зальет дождями: синоптик дала прогноз до конца недели и Ивана Купала

Ивана Купала. Фото: vottak.net
Ивана Купала. Фото: vottak.net

В четверг, 4 июля, жара поутихнет и в Украине установится комфортная погода. 

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, существенные осадки маловероятны, будет солнечно, на небе появятся красивые белые облачка, температура воздуха -  + 21 + 26 градусов.

"Даже с Юга сильная жара пойдет, там ожидается + 25 + 29, местами до +30 градусов", - предупредила синоптик.

Тем же, кто собирается ехать в Карпаты, Диденко советует взять с собой теплые вещи, ведь ближайшей ночью там ожидается + 7 + 12 градусов.

В то же время, на Севере северо-западный ветер может периодически существенно усиливаться и возможны локальные небольшие дожди. Отдельные дожди также вероятные в Луганской и Донецкой областях. Но на общую солнечную картину это не должно повлиять.

В Киеве в четверг без существенных осадков, только в отдельных районах может увеличиться облачность и влажность.

"В течение дня в столице можно дышать прекрасным свежим воздухом, ожидается + 20 + 23 градуса", - написала синоптик.

Карта: Наталья Диденко/Facebook Карта: Наталья Диденко/Facebook

Такой "синоптический рахат-лукум" в Украине продлится до конца недели.

В ближайшей перспективе существенные дожди с грозами возможны на Ивана Купала, 7 июля, и 8 июля.

"А пока пользуемся моментом - чаще отрываемся от гаджетов и наслаждаемся свежим воздухом: в обеденный перерыв, на даче, на справедливых и законных общественных акциях, в парке, куда кого душа зовет", - рекомендует Диденко.

Напомним, ранее Українські Новини писали о самых опасных датах в 2019 году, а также о магнитных бурях в июле.

Тем временем, жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в четверг у Украине будет контрастная погода от +7 до +30 и грозы.

Больше новостей о: Ивана Купала Прогноз погоды Погода на неделю погода в Киеве погода в Украине Наталка Диденко погода на Ивана Купала

Архив
Новости
Сегодня в Киеве на мосту Патона ограничит движение транспорта 06:30
У Зеленского отказались сообщить, кто ведет от него переговоры по газу с Россией 06:22 Документ
Новости дня: К Зе нельзя с котом и "дематюкационный патруль" 06:02
В Украине похолодает до +7 и зальет дождями: синоптик дала прогноз до конца недели и Ивана Купала 06:00 Карта
НБУ резко укрепил гривну: официальный курс к 6 иностранным валютам 05:59
больше новостей
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
Две страны отменили безвиз с Украиной: украинский паспорт опустился в мировом рейтинге 13:27
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
Североамериканский дебют: что пишут о Зеленском канадские СМИ 16:22
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
больше новостей
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Ставнийчук о судебной реформе команды Зеленского: КС имеет все основания признать судебную реформу Порошенко неконституционной 10:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok