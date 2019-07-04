В Украине похолодает до +7 и зальет дождями: синоптик дала прогноз до конца недели и Ивана Купала

В четверг, 4 июля, жара поутихнет и в Украине установится комфортная погода. \r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\nПо ее словам, существенные осадки маловероятны, будет солнечно, на небе появятся красивые белые облачка, температура воздуха - + 21 + 26 градусов.\r\n"Даже с Юга сильная жара пойдет, там ожидается + 25 + 29, местами до +30 градусов", - предупредила синоптик.\r\nТем же, кто собирается ехать в Карпаты, Диденко советует взять с собой теплые вещи, ведь ближайшей ночью там ожидается + 7 + 12 градусов.\r\nВ то же время, на Севере северо-западный ветер может периодически существенно усиливаться и возможны локальные небольшие дожди. Отдельные дожди также вероятные в Луганской и Донецкой областях. Но на общую солнечную картину это не должно повлиять.\r\nВ Киеве в четверг без существенных осадков, только в отдельных районах может увеличиться облачность и влажность.\r\n"В течение дня в столице можно дышать прекрасным свежим воздухом, ожидается + 20 + 23 градуса", - написала синоптик.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook \r\nТакой "синоптический рахат-лукум" в Украине продлится до конца недели.\r\nВ ближайшей перспективе существенные дожди с грозами возможны на Ивана Купала, 7 июля, и 8 июля.\r\n"А пока пользуемся моментом - чаще отрываемся от гаджетов и наслаждаемся свежим воздухом: в обеденный перерыв, на даче, на справедливых и законных общественных акциях, в парке, куда кого душа зовет", - рекомендует Диденко.\r\nНапомним, ранее Українські Новини писали о самых опасных датах в 2019 году, а также о магнитных бурях в июле.\r\nТем временем, жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю.\r\nСогласно прогнозу Укргидрометцентра, в четверг у Украине будет контрастная погода от +7 до +30 и грозы.