В четверг у Украине будет контрастная погода от +7 до +30 и грозы

В четверг, 4 июля, уход жары закрепится. В Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +11...+13 градусов, днем +21...+23 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +7...+14 градусов, днем +19...+26 градусов.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +5...+10 градусов, днем +14...+19 градусов.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +7...+9 градусов, днем +21...+23 градуса.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем +22...+24 градуса.\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем +23...+25 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +19...+24 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +10...+16 градусов, днем +21...+28 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, только в Донецкой области местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +12...+19 градусов, днем +23...+29 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, кое-где шквалы 15-20 м\/с. Температура ночью +13...+20 градусов, днем +25...+30 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, кое-где шквалы 15-20 м\/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +24...+29 градусов.\r\nВ Ялте без осадков, температура ночью +19..+21 градус, днем +26...+28 градусов.\r\n3 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +21...+26 градусов, в Днепре в пределах Киева +23 градуса.\r\nНапомним, от ураганного ветра в двух областях Украины дома остались без крыш и электричества.\r\nТем временем, жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю.\r\n