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03 июля 2019, среда, 13:47 96
Жизнь 2019-07-03T13:47:37+03:00
Українські Новини
В четверг у Украине будет контрастная погода от +7 до +30 и грозы

В четверг у Украине будет контрастная погода от +7 до +30 и грозы

В четверг, 4 июля, уход жары закрепится. В Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +11...+13 градусов, днем +21...+23 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +7...+14 градусов, днем +19...+26 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5...+10 градусов, днем +14...+19 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +7...+9 градусов, днем +21...+23 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем +22...+24 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем +23...+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +19...+24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +10...+16 градусов, днем +21...+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только в Донецкой области местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+19 градусов, днем +23...+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, кое-где шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +13...+20 градусов, днем +25...+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, кое-где шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +24...+29 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +19..+21 градус, днем +26...+28 градусов.

3 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +21...+26 градусов, в Днепре в пределах Киева +23 градуса.

Напомним, от ураганного ветра в двух областях Украины дома остались без крыш и электричества.

Тем временем, жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю.

 

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