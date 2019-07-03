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03 июля 2019, среда, 10:37 122
Происшествия 2019-07-03T14:00:05+03:00
Українські Новини
От ураганного ветра в двух областях Украины дома остались без крыш и электричества

От ураганного ветра в двух областях Украины дома остались без крыш и электричества

В 13 областях Украины остаются обесточенными 525 населенных пунктов. Отключение электроэнергии вызвало недавнее ухудшение погоды - сильный ветер, дождь, град. Об этом в среду, 3 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 3 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер, дождь, град) остаются обесточенными 525 населенных пунктов в 13 областях, а именно: Днепропетровская - 163, Черниговская - 110, Винницкая - 57, Николаевская - 41, Черновицкая - 38, Кировоградская - 35, Донецкая - 26, Луганская - 14 Запорожская - 12 Житомирская - 11, Сумская - 9, Черкасская - 6, Киевская – 3", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Черновицкой области 2 июля в результате обвала деревьев пострадало два человека. В 10 населенных пунктах Хотинского и Кельменецкого районов частично повреждены крыши около 75 жилых домов и шесть объектов социальной сферы.

Также ветер повалил деревья в семи населенных пунктах Томашпольского, Тульчинского и Черновицкого районов Винницкой области. Частично повреждены крыши жилых домов (количество уточняется) и девять объектов социальной сферы. Жертв и пострадавших нет.

В городе Днепр в результате повреждения газопроводов прекращено газоснабжение в селах Новопилля (2,2 тыс. абонентов), Желтое (86 абонентов) и в Кривом Роге (19 абонентов). В Кривом Роге также частично повреждены крыши 36 жилых домов и дома культуры.

Напомним, ранее ГосЧС предупредила об ухудшении погоды на вторник, 2 июля


Спасатели также предупредили о сложной погоде на вторник: ожидаются дожди, град и шторм до 30 м/с.

Синоптик рассказала об атмосферном фронте, который принесет кратковременные дожди и грозы, а также дала предварительный прогноз погоды на всю неделю

Українські Новини рассказали как нужно действовать в разных условиях, если гроза застала врасплох

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