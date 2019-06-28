НБУ послабив гривню після Дня Конституції: офіційний курс валют з понеділка

Після того, як долар і євро просіли посеред робочого тижня, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 липня, на 1,15 коп. до 26,1779 UAH\/USD.\r\nПро це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27-30 червня, на 2,46 коп. до 26,1664 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3328,2995\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2617,7939\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2676,4065\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n242,6966\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,1522\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2976,4317\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, напередодні російський рубль подешевшав в обмінниках Києва і долар в обмінниках Києва продовжував падати.\r\nТакож НБУ спростить отримання банківських послуг з використанням ID-карти.\r\nТим часом в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень., а експерти стверджують, що випуск Національним банком купюри в 1 тис. гривень не позначиться на інфляції. Крім того, НБУ вирішив вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з 25 жовтня.