НБУ послабив гривню після Дня Конституції: офіційний курс валют з понеділка

Після того, як долар і євро просіли посеред робочого тижня, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 липня, на 1,15 коп. до 26,1779 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27-30 червня, на 2,46 коп. до 26,1664 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3328,2995 100 доларів США 2617,7939 100 швейцарських франків 2676,4065 1000 ієн 242,6966 10 російських рублів 4,1522 100 євро 2976,4317

Як повідомляли Українські Новини, напередодні російський рубль подешевшав в обмінниках Києва і долар в обмінниках Києва продовжував падати.

Також НБУ спростить отримання банківських послуг з використанням ID-карти.

Тим часом в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень., а експерти стверджують, що випуск Національним банком купюри в 1 тис. гривень не позначиться на інфляції. Крім того, НБУ вирішив вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з 25 жовтня.