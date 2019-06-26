Кабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена

Кабінет Міністрів схвалив 8 кандидатур Володимира Зеленського на посади глав державних адміністрацій Донецької, Закарпатської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Херсонської та Черкаської областей.

Про це представник Президента Володимира Зеленського в Кабміні Андрій Герус повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Всі 8 питань були підтримані. Голосували неединогласно. Деякі сьогоднішні кандидати в депутати, які одночасно є міністрами, голосували проти всіх уявлень, не дивлячись на тих, хто подається", - сказав він.

Герус зазначив, що таких кандидатур на губернаторів Зеленський внесе в наступний уряд.

(новина доповнена інформацією про кандидатів у голови обладміністрацій)

Зеленський вніс до Кабміну на узгодження донецьким губернатором військового прокурора Ужгородського гарнізону Західного регіону Павла Кириленка, закарпатським - бізнесмена Ігоря Бондаренка, київським - заступник директора "Укренерго" Михайла бно-Айріяна, луганським - ректора Луганського університету внутрішніх справ Віталія Комарницького, львівським - адвоката Маркіяна Мальського, одеським - бізнесмена Андрія Андрейчикова, херсонським - екс-заступника міністра оборони (2014-2016) Юрія Гусєва, черкаським - бізнесмена Ігоря Шевченка.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив, що найбільша дискусія була щодо кандидатури голови Одеської обладміністрації губернатора і стосовно неї найбільше голосів проти.

Він написав, що сам голосував проти всіх кандидатур через непрозору процедуру призначення.

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив, що на знак протесту проти розгляду поданих Зеленським кандидатур губернаторів у закритому режимі покинув засідання уряду і, відповідно, не брав участі в голосуванні.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін відмовився публічно обговорювати кандидатури Зеленського на губернаторів.

Раніше Зеленський звільнив 12 голів обласних державних адміністрацій 3 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій і призначив 12 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій. Також Зеленський звільнив губернаторів трьох областей і відразу призначив їм тимчасові заміни.

Тим часом Зеленський має намір змінити всіх губернаторів.