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11 июня 2019, вторник, 22:09 197
Президент 2019-06-11T22:14:53+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил временных глав 12 областей

Зеленский назначил временных глав 12 областей

Владимир Зеленский. Скриншот: РБК/YouTube
Владимир Зеленский. Скриншот: РБК/YouTube

Уволив 12 председателей областных государственных администраций, президент Владимир Зеленский назначил 12 исполняющих обязанности губернаторов.

Об этом говорится в указах №378-389 от 11 июня, передают Українські Новини.

Указами Зеленский возложил исполнение обязанностей председателей обладминистраций на первых заместителей или заместителей глав обладминистраций.

Так, он назначил временно исполнять обязанности губернатора:

  • Волынской области - первого замгавы обладминистрации Александра Киричука;
  • Закарпатской - первого замглавы Ивана Дурана;
  • Запорожской - первого замглавы Эллу Слепян;
  • Ивано-Франковской - первого замглавы Марию Савку;
  • Киевской - замглавы Вячеслава Кучера;
  • Кировоградской - первого замглавы Сергея Коваленко;
  • Львовской - первого замглавы Ростислава Замлинского;
  • Николаевской - первого замглавы Вячеслава Боня;
  • Сумской - первого замглавы Вадима Акперова;
  • Тернопольской - первого замглавы Ивана Крысака;
  • Хмельницкой - первого замглавы Владимира Кальниченко;
  • Черниговской - замглавы обладминистрации Налалию Романову.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский предложил Раде уволить Луценко и Климкина и назначить главой МИДа Пристайко.

Также Зеленский уволил еще семь СБУшников из-за нарушений во время избирательной компании и контрабанды.

Кроме того, Зеленский уволил начальника СБУ Волыни Фелонюка без объяснения причин.

Больше новостей о: Губернаторы Назначение губернаторов Президент Украины Указ Президента Владимир Зеленский

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