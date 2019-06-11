Зеленский назначил временных глав 12 областей

Уволив 12 председателей областных государственных администраций, президент Владимир Зеленский назначил 12 исполняющих обязанности губернаторов.

Об этом говорится в указах №378-389 от 11 июня, передают Українські Новини.

Указами Зеленский возложил исполнение обязанностей председателей обладминистраций на первых заместителей или заместителей глав обладминистраций.

Так, он назначил временно исполнять обязанности губернатора:

Волынской области - первого замгавы обладминистрации Александра Киричука;

Закарпатской - первого замглавы Ивана Дурана;

Запорожской - первого замглавы Эллу Слепян;

Ивано-Франковской - первого замглавы Марию Савку;

Киевской - замглавы Вячеслава Кучера;

Кировоградской - первого замглавы Сергея Коваленко;

Львовской - первого замглавы Ростислава Замлинского;

Николаевской - первого замглавы Вячеслава Боня;

Сумской - первого замглавы Вадима Акперова;

Тернопольской - первого замглавы Ивана Крысака;

Хмельницкой - первого замглавы Владимира Кальниченко;

Черниговской - замглавы обладминистрации Налалию Романову.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский предложил Раде уволить Луценко и Климкина и назначить главой МИДа Пристайко.

Также Зеленский уволил еще семь СБУшников из-за нарушений во время избирательной компании и контрабанды.

Кроме того, Зеленский уволил начальника СБУ Волыни Фелонюка без объяснения причин.