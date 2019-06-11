Зеленский назначил временных глав 12 областей

Уволив 12 председателей областных государственных администраций, президент Владимир Зеленский назначил 12 исполняющих обязанности губернаторов.\r\nОб этом говорится в указах №378-389 от 11 июня, передают Українські Новини.\r\nУказами Зеленский возложил исполнение обязанностей председателей обладминистраций на первых заместителей или заместителей глав обладминистраций.\r\nТак, он назначил временно исполнять обязанности губернатора:\r\n\r\nВолынской области - первого замгавы обладминистрации Александра Киричука;\r\nЗакарпатской - первого замглавы Ивана Дурана;\r\nЗапорожской - первого замглавы Эллу Слепян;\r\nИвано-Франковской - первого замглавы Марию Савку;\r\nКиевской - замглавы Вячеслава Кучера;\r\nКировоградской - первого замглавы Сергея Коваленко;\r\nЛьвовской - первого замглавы Ростислава Замлинского;\r\nНиколаевской - первого замглавы Вячеслава Боня;\r\nСумской - первого замглавы Вадима Акперова;\r\nТернопольской - первого замглавы Ивана Крысака;\r\nХмельницкой - первого замглавы Владимира Кальниченко;\r\nЧерниговской - замглавы обладминистрации Налалию Романову.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский предложил Раде уволить Луценко и Климкина и назначить главой МИДа Пристайко.\r\nТакже Зеленский уволил еще семь СБУшников из-за нарушений во время избирательной компании и контрабанды.\r\nКроме того, Зеленский уволил начальника СБУ Волыни Фелонюка без объяснения причин.