Кабмин отказался публично обсуждать кандидатуры Зеленского на губернаторов

Кабинет Министров отказался публично обсуждать кандидатуры, внесенные Президентом Владимиром Зеленским на должности 8 председателей областных госадминистраций.

За публичное обсуждение проголосовали только 4 министра, передают Українськi Новини.

За публичное обсуждение кандидатур, в частности выступили вице-премьер-министры Павел Розенко и Вячеслав Кириленко, их поддержала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Против публичного обсуждения высказались премьер-министр Владимир Гройсман и министр внутренних дел Арсен Аваков.

В ходе выступлений не поддержали публичное обсуждение кандидатур также первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министра молодежи и спорта Игорь Жданов, министр Кабинета Министров Александр Саенко.

"Вы политически стремитесь бороться с Президентом", - сказал Гройсман в адрес инициаторов публичного обсуждения.

"Дайте работать Президенту Зеленскому", - призвал Аваков.

Гройсман сказал, что обсуждение не будет публичным, однако пообещал сообщить о его результатах.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский намерен сменить всех губернаторов. В Кабмине анонсировали назначение новых губернаторов.

Тем временем Зеленский уволил губернаторов трех областей и сразу назначил им временные замены.