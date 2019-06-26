Кабмин отказался публично обсуждать кандидатуры Зеленского на губернаторов

\r\nКабинет Министров отказался публично обсуждать кандидатуры, внесенные Президентом Владимиром Зеленским на должности 8 председателей областных госадминистраций.\r\nЗа публичное обсуждение проголосовали только 4 министра, передают Українськi Новини.\r\nЗа публичное обсуждение кандидатур, в частности выступили вице-премьер-министры Павел Розенко и Вячеслав Кириленко, их поддержала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.\r\nПротив публичного обсуждения высказались премьер-министр Владимир Гройсман и министр внутренних дел Арсен Аваков.\r\nВ ходе выступлений не поддержали публичное обсуждение кандидатур также первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министра молодежи и спорта Игорь Жданов, министр Кабинета Министров Александр Саенко.\r\n"Вы политически стремитесь бороться с Президентом", - сказал Гройсман в адрес инициаторов публичного обсуждения.\r\n"Дайте работать Президенту Зеленскому", - призвал Аваков.\r\nГройсман сказал, что обсуждение не будет публичным, однако пообещал сообщить о его результатах.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский намерен сменить всех губернаторов. В Кабмине анонсировали назначение новых губернаторов.\r\nТем временем Зеленский уволил губернаторов трех областей и сразу назначил им временные замены.\r\n