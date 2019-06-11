Зеленский уволил глав 15 обладминистраций

Президент Владимир Зеленский уволил глав 15 областных государственных Администраций.\r\nОб этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка на брифинге, передают Українські Новини.\r\n"Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета Министров на увольнение руководителей областных государственных администраций", - сказал он.\r\nСначала Рябошапка сообщил, что Зеленский уволил глав 11 ОГА, но когда стал их перечислять, то назвал 15.\r\nПозже агентству уточнили в Администрации, что уволены 12 председателей ОГА и 3 исполняющих обязанности председателей.\r\nИзвестно, что были уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской ОГА.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский настаивает на увольнении всех губернаторов.\r\nТем временем, Зеленский предложил Раде уволить Луценко и Климкина и назначить главой МИДа Пристайко.