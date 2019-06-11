подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.15 29.95
˟
11 июня 2019, вторник, 16:18 1411
Президент 2019-06-11T16:18:31+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил глав 15 обладминистраций

Зеленский уволил глав 15 обладминистраций

Президент Владимир Зеленский уволил глав 15 областных государственных Администраций.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка на брифинге, передают Українські Новини.

"Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета Министров на увольнение руководителей областных государственных администраций", - сказал он.

Сначала Рябошапка сообщил, что Зеленский уволил глав 11 ОГА, но когда стал их перечислять, то назвал 15.

Позже агентству уточнили в Администрации, что уволены 12 председателей ОГА и 3 исполняющих обязанности председателей.

Известно, что были уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской ОГА.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский настаивает на увольнении всех губернаторов.

Тем временем, Зеленский предложил Раде уволить Луценко и Климкина и назначить главой МИДа Пристайко.

Больше новостей о: ОГА Обладминистрация Владимир Зеленский

Архив
Новости
Суд снял арест с недвижимости советника полтавского экс-губернатора Литвинова 18:02
Женщина продавала гранаты в Днипре. Фото: ГУ Нацполиции
В Днипре в подземном переходе женщина продавала гранаты 17:56
Журналиста "Медузы" Голунова освободили в связи с недоказанностью вины 17:42
После длительного укрепления гривна на межбанке резко обвалилась 17:38
Суд снова отказался снять арест со счетов жены Арбузова 17:33
больше новостей
Аномальная жара и засуха: синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту 06:00 Карта
Не ввели в эксплуатацию: Зеленского просят уволить Кличко из-за открытия пешеходного моста 18:45
Мама выпускницы рассказала как дочь не пустили на выпускной из-за того, что она ходит "не в ту церковь" 17:40
Соцсети возмутились антисемитским и расистским постом журналиста "Голоса Украины" 23:04
Коболев со своей спутницей в ресторане.
Коболева заметили с новой спутницей на террасе одного из киевских ресторанов 17:09
больше новостей
Идея Венедиктовой сделать ВCП дисциплинарным органом адвокатуры санкционирует расправы с защитниками, – адвокат Цыганков 12:43
Спикер Зеленского Мендель не обязана подавать декларацию, - АП 06:00 Документ
Зеленский хочет уволить 13 губернаторов 13:21
Верующие УПЦ записали видеообращение к президенту с просьбой защитить их от рейдеров 08:45
После открытия рынка электроэнергии тарифы для промышленности снизятся на 10-20%, – прогноз Ukraine Economic Outlook 18:38 Пресс-релиз
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok