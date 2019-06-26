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26 июня 2019, среда, 11:36 4153
Политика 2019-06-26T11:39:54+03:00
Українські Новини
Зеленский просит Кабмин согласовать назначение восьми глав ОГА

Зеленский просит Кабмин согласовать назначение восьми глав ОГА

Кабмин
Кабмин

Президент Владимир Зеленский просит Кабинет Министров согласовать назначение глав государственных администраций Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Херсонской, Черкасской областей.

Об этом написал вице-премьер-министр Павел Розенко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня на заседании правительства от Администрации Президента будут внесены следующие кандидатуры на должности глав ОГА. Кто эти люди? Откуда? Каким образом стали кандидатами на указанные должности? Какие подводные камни их назначений? Риски? Бэкграунд этих кандидатов? Делимся информацией...", - написал Розенко, опубликовав часть документа с фамилиями кандидатов на должности глав обладминистраций.

Так, согласно этому документу, донецким губернатором предлагается назначить Павла Кириленко, закарпатским - Игоря Бондаренко, киевским - Михаила Бно-Айрияна, луганским - ректора Луганского университета внутренних дел Виталия Комарницкого, львовским - Маркияна Мальского, одесским - Андрея Андрейчикова, херсонским - Юрия Гусева, Черкасским - Игоря Шевченко.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский уволил 12 председателей ОГА, 3 исполняющих обязанности глав обладминистраций и назначил 12 исполняющих обязанности председателей обладминистраций.

Позже в Кабмине анонсировали назначение новых губернаторов.

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