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10 июня 2019, понедельник, 18:05 109
Президент 2019-06-10T18:05:52+03:00
Українські Новини
Зеленский настаивает на увольнении всех губернаторов

Зеленский настаивает на увольнении всех губернаторов

Владимир Зеленский. Скриншот: АП/Facebook
Владимир Зеленский. Скриншот: АП/Facebook

Президент Владимир Зеленский, который хочет уволить 13 губернаторов, выступает за увольнение председателей всех областных государственных администраций.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель на брифинге, передают Українськi Новини.

"Президент Украины настаивает на том, что должны быть уволены все губернаторы. Сейчас речь идет о 13 и продолжается процесс поиска профессионалов, которые могут возглавить ОГА", - сказала она.

5 июня Кабинет Министров внес Зеленскому представление на увольнение председателей 13 ОГА.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров одобрил проекты указов Президента об увольнении ряда председателей областных государственных администраций.

Ранее, перед выборами Президента, Петр Порошенко обещал ликвидировать должности губернаторов.

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