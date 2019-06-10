Зеленский настаивает на увольнении всех губернаторов

Президент Владимир Зеленский, который хочет уволить 13 губернаторов, выступает за увольнение председателей всех областных государственных администраций.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель на брифинге, передают Українськi Новини.

"Президент Украины настаивает на том, что должны быть уволены все губернаторы. Сейчас речь идет о 13 и продолжается процесс поиска профессионалов, которые могут возглавить ОГА", - сказала она.

5 июня Кабинет Министров внес Зеленскому представление на увольнение председателей 13 ОГА.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров одобрил проекты указов Президента об увольнении ряда председателей областных государственных администраций.

Ранее, перед выборами Президента, Петр Порошенко обещал ликвидировать должности губернаторов.