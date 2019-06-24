Зеленский уволил губернаторов трех областей и сразу назначил им временные замены

Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Гундича с должности председателя Житомирской областной государственной администрации, Алексея Муляренко - Ривненской и Александра Вельбивца - Черкасской и назначил временно исполняющих их обязанности.

Об этом говорится в указах №425-430 от 24 июня, передают Українськi Новини.

Губернаторы уволены в связи с завершением срока полномочий назначившего их президента.

Временно исполнять обязанности в Житомирской и Ривненской ОГА будут заместители экс-губернаторов Ярослав Лагута и Игорь Тимошенко соответственно, а Черкасской - первый заместитель Тарас Высоцкий.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский уволил 12 председателей областных государственных администраций, 3 исполняющих обязанности глав обладминистраций и назначил 12 исполняющих обязанности председателей обладминистраций.

Позже в Кабмине анонсировали назначение новых губернаторов.

Также Зеленский назначил Пругло и.о. губернатора Полтавской области. Ранее первый заместитель полтавского губернатора Песоцкий подал в отставку.