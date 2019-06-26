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26 червня 2019, середа, 11:42 15
Фінанси 2019-06-26T13:30:03+03:00
Українські Новини
Купівля російського рубля подорожчала в Києві в середу

Купівля російського рубля подорожчала в Києві в середу

Рубль-гривня. Фото: Gorlovka.Today
Рубль-гривня. Фото: Gorlovka.Today

У середу, 26 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 25 червня виріс на 5 копійок і склав 3,68 гривень за 10 рублів.

Курс продажу впав на 2 копійки і склав 4,21 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 26 червня:

 

10 російських рублів

 

Купівля

Продаж

Середній

3,68

4,21

Максимальний

4,05

5,00

Мінімальний

2,50

4,10

Як повідомляли Українські Новини, експерти стверджують, що випуск Національним банком купюри в 1 тис. гривень не позначиться на інфляції. Крім того, НБУ вирішив вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з 25 жовтня.

Також в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень.

Тим часом Національний банк відзначає, що затримка фінансування з боку Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України а існуючі торговельні конфлікти становлять основну загрозу для зростання світової економіки.

Також долар і євро просіли посеред робочого тижня в обмінниках Києва. Курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 25 червня на 0,51 коп. до 26,3172 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,17 коп. до 26,0319 UAH/USD.

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