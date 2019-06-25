Курс валют: доллар просел, а евро подскочил

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 24 июня на 3,54 коп. до 26,3213 UAH\/USD, курс покупки - на 0,04 коп. до 26,0234 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 8,53 коп. до 29,4641 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 4,07 коп. до 29,9572 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,0234\r\n26,3213\r\n29,4641\r\n29,9572\r\n3,63\r\n4,25\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,1200\r\n26,7000\r\n29,7000\r\n30,2500\r\n4,07\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,9000\r\n26,2000\r\n29,1500\r\n29,8000\r\n2,50\r\n4,09\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна продолжает укрепляться во вторник: официальный курс валют 25 июня. \r\nВ начале рабочей недели курс доллара обвалился. Также в понедельник понизился курс рубля. \r\nТем временем в Национальном банке Украины заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.