Курс валют: доллар просел, а евро подскочил

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 24 июня на 3,54 коп. до 26,3213 UAH/USD, курс покупки - на 0,04 коп. до 26,0234 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 8,53 коп. до 29,4641 UAH/EUR, курс продажи повысился на 4,07 коп. до 29,9572 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,0234 26,3213 29,4641 29,9572 3,63 4,25 Максимальный 26,1200 26,7000 29,7000 30,2500 4,07 5,00 Минимальный 25,9000 26,2000 29,1500 29,8000 2,50 4,09

Как сообщали Українські Новини, гривна продолжает укрепляться во вторник: официальный курс валют 25 июня.

В начале рабочей недели курс доллара обвалился. Также в понедельник понизился курс рубля.

Тем временем в Национальном банке Украины заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.