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25 июня 2019, вторник, 12:15 41
Финансы 2019-06-25T12:16:20+03:00
Українські Новини
Курс рубля в обменниках упал

Курс рубля в обменниках упал

Во вторник, 25 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 24 июня вырос на 1 копе1ку и составил 3,63 гривен за 10 рублей.

Курс продажи упал на 2 копейки и составил 4,23 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 24 июня:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,63 4,23
Максимальный 4,05 5,00
Минимальный 2,50 4,09

Как сообщали Українські Новини, гривна продолжает укрепляться во вторник: официальный курс валют 25 июня. 

В начале рабочей недели курс доллара обвалился. Также в понедельник понизился курс рубля

Тем временем в Национальном банке Украины заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.

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