Курс рубля в обменниках упал

Во вторник, 25 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 24 июня вырос на 1 копе1ку и составил 3,63 гривен за 10 рублей.

Курс продажи упал на 2 копейки и составил 4,23 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 24 июня:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,63 4,23 Максимальный 4,05 5,00 Минимальный 2,50 4,09

Как сообщали Українські Новини, гривна продолжает укрепляться во вторник: официальный курс валют 25 июня.

В начале рабочей недели курс доллара обвалился. Также в понедельник понизился курс рубля.

Тем временем в Национальном банке Украины заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.