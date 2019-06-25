Курс рубля в обменниках упал

Во вторник, 25 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 24 июня вырос на 1 копе1ку и составил 3,63 гривен за 10 рублей.\r\nКурс продажи упал на 2 копейки и составил 4,23 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс рубля в киевских обменниках на 24 июня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,63\r\n4,23\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,09\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна продолжает укрепляться во вторник: официальный курс валют 25 июня. \r\nВ начале рабочей недели курс доллара обвалился. Также в понедельник понизился курс рубля. \r\nТем временем в Национальном банке Украины заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.