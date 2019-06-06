Задержка финансирования МВФ усиливает уязвимость экономики Украины, - НБУ

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Обнародованный в апреле макроэкономический прогноз НБУ предусматривал постепенное замедление инфляции до 6,3% на конец 2019 и 5,0% на конец 2020 года.

Основным предположением этого прогноза была дальнейшая реализация Украиной своих обязательств по программе сотрудничества с МВФ.

Однако на сегодня обсуждение дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ и, как следствие, связанного финансирования отложено до формирования нового правительства.

Отмечается, что это усиливает уязвимость экономики Украины и может обусловить увеличение волатильности на финансовых рынках.

Также правление НБУ отмечает, что расширение внутреннего спроса может сдерживать ослабление фундаментального инфляционного давления.

Кроме того, в стране сохраняется неопределенность, которую традиционно вызывает период выборов.

Как сообщали Українські Новини, за лето Украина должна выплатить $1,8 млрд внешних долгов.

Тем временем Евросоюз выдвинул новые условия для получения Украиной транша и миссия МВФ покинула Украину.