Задержка финансирования МВФ усиливает уязвимость экономики Украины, - НБУ

Пока официальный курс гривны снова подскочил на 27 копеек, Национальный банк отмечает, что задержка финансирования со стороны Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nОбнародованный в апреле макроэкономический прогноз НБУ предусматривал постепенное замедление инфляции до 6,3% на конец 2019 и 5,0% на конец 2020 года.\r\nОсновным предположением этого прогноза была дальнейшая реализация Украиной своих обязательств по программе сотрудничества с МВФ.\r\nОднако на сегодня обсуждение дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ и, как следствие, связанного финансирования отложено до формирования нового правительства.\r\nОтмечается, что это усиливает уязвимость экономики Украины и может обусловить увеличение волатильности на финансовых рынках.\r\nТакже правление НБУ отмечает, что расширение внутреннего спроса может сдерживать ослабление фундаментального инфляционного давления.\r\nКроме того, в стране сохраняется неопределенность, которую традиционно вызывает период выборов.\r\nКак сообщали Українські Новини, за лето Украина должна выплатить $1,8 млрд внешних долгов.\r\nТем временем Евросоюз выдвинул новые условия для получения Украиной транша и миссия МВФ покинула Украину.