Після того, як за резолюцію про зміну санкційного режиму і повернення РФ до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу проголосували 118 депутатів, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) відновила права Росії в асамблеї.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ПАРЄ, повідомляють Українські Новини.

"Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила, що право її членів голосувати, виступати і бути представленими в Асамблеї та її органах не повинно бути призупинено або скасовано в контексті оскарження або перегляду її повноважень", - сказано в ньому.

Наголошується, що за відповідне рішення проголосували 118 депутатів асамблеї, проти - 62, утрималися - 10.

ПАРЄ також постановила запросити парламенти держав-членів Ради Європи, які не представлені делегацією в асамблеї, щоб представити свої повноваження на неповній сесії в червні 2019 року.

Згідно з повідомленням, Комітет міністрів також підтримав пропозицію про створення "процедури спільної реакції", коли держава-член порушує свої статутні зобов'язання або не дотримується основних принципів і цінностей, що обстоюються Радою Європи.

Відповідно до пропозиції така процедура може бути ініційована Асамблеєю, Комітетом міністрів або Генеральним секретарем і всі матимуть брати участь у покроковому процесі, який може призвести до припинення роботи держави в асамблеї.

Як повідомляли Українські Новини, Ірина Геращенко стверджує, що українська делегація в Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) не отримала ніякої підтримки з боку Адміністрації Президента.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей під час виступу у Палаті громад заявила, що підтримує зняття санкцій з РФ в ПАРЄ.

Речник МЗС Катерина Зеленко заявила, що скасування заборони тільки послабить ПАРЄ, підірвавши справедливість і прозорість правил у Раді Європи.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель також виступала із заявою за повернення делегації Росії в Парламентську асамблею.

У свою чергу Володимир Зеленський заявляв, що підстав для повернення Росії в ПАРЄ на даний момент немає.